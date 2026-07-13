Vacaciones de invierno: la pieza más antigua del museo Nicolás Avellaneda tiene una historia de película

No supera los 30 centímetros de altura y permanece detrás de una vitrina. A simple vista podría confundirse con una antigua pieza de platería colonial. Pero esa pequeña jarra atravesó más de cuatro siglos de historia, sobrevivió al traslado de la primera ciudad de San Miguel de Tucumán y fue robada en dos oportunidades antes de regresar al lugar donde hoy se exhibe.