Ola de calor en Europa: ya son 3700 los muertos por las temperaturas extremas

"La mortalidad será... superior a lo que sugieren estas cifras iniciales", advirtió la ministra. Según un comunicado de la autoridad de salud pública del país citado por DW News, las muertes en los hogares aumentaron en más del 90% entre el 22 y el 28 de junio en comparación con la semana anterior, mientras que las pérdidas en residencias de ancianos y centros sanitarios también se incrementaron.