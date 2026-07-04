Ola de calor en Europa: ya son 3700 los muertos por las temperaturas extremas

Resumen para apurados
- Una ola de calor extremo en Europa causó 3700 muertes en Francia, Bélgica y Países Bajos durante junio y principios de julio de 2026 debido a temperaturas superiores a los 40 °C.
- El fenómeno, ocurrido a fines de junio, saturó funerarias en París y generó un pico de mortalidad inédito en la región, afectando principalmente a adultos mayores en sus hogares.
- Autoridades advierten que las muertes superarán los datos iniciales, mientras meteorólogos prevén temperaturas más extremas en los próximos días para el continente europeo.
Europa arde entre temperaturas que superaron los 40 °C y las tasas de mortalidad aumentan conforme el continente se calienta. Para comienzos de julio del 2026, el Viejo Continente ya registró 3700 muertes solo en Francia, Bélgica y Países Bajos, como consecuencia de la ola de calor que se arrastra desde junio y que se consolidó como la peor registrada en la historia del territorio europeo.
La ola de calor se registró precisamente del 20 al 28 de junio, pero sus consecuencias perduran más allá de esa trágica semana. Mientras que los meteorólogos advierten que se esperan temperaturas más extremas en los próximos días, Europa se dio con un panorama desolador con las cifras de fallecidos aumentando exponencialmente y con datos preliminares que, según las autoridades, podrían ser mayores.
El impacto sanitario en Francia
Tan solo Francia registró 2025 muertes adicionales, según el comunicado de la ministra de Sanidad, Stephanie Rist, lo que supone un aumento del 29,1% con respecto a las cifras habituales. Los decesos se produjeron entre la mayor población de riesgo, personas que superan los 65 años, aunque también se produjo un repunte en los fallecimientos entre las personas de 45 a 64 años, según informó Salud Pública de Francia.
"La mortalidad será... superior a lo que sugieren estas cifras iniciales", advirtió la ministra. Según un comunicado de la autoridad de salud pública del país citado por DW News, las muertes en los hogares aumentaron en más del 90% entre el 22 y el 28 de junio en comparación con la semana anterior, mientras que las pérdidas en residencias de ancianos y centros sanitarios también se incrementaron.
Alerta máxima en Bélgica y Países Bajos
En la vecina Bélgica, el Ministerio de Salud informó que registró 1.222 muertes adicionales entre el 18 y el 29 de junio, lo que supone un aumento de la mortalidad en exceso de aproximadamente un 39% por encima de lo normal.
"Tal nivel de exceso de mortalidad durante una ola de calor no tiene precedentes en nuestro país", declaró el ministerio en un comunicado, señalando que Bélgica había registrado "siete días tropicales con temperaturas superiores a los 30 °C (86 °F)", así como noches "anormalmente" cálidas.
Más al norte, en los Países Bajos, las autoridades neerlandesas informaron que la ola de calor provocó alrededor de 480 muertes adicionales, principalmente en el sur y el este del país, donde las temperaturas fueron más altas. Al igual que en Bélgica y Francia, la mayoría de las muertes adicionales se registraron entre personas mayores.