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Cartas de lectores: Estado de bienestar
Hace 6 Hs

Con todo respeto le recomendamos al presidente Javier Milei leer el libro “Protagonistas de la II Guerra Mundial”. El eterno presidente Franklin D. Roosevelt ocupa una posición destacadísima en la historia estadounidense; presidente durante una de las épocas más turbulentas del siglo XX; su liderazgo abarcó la Gran Depresión, como la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial. Bajo su administración realizó transformaciones profundas a través de una serie de programas, reformas y regulaciones que remodelaron la economía del país. Sentaron las bases del estado de bienestar moderno; fue figura clave más allá de sus fronteras; se pusieron los cimientos del orden mundial de la posguerra y fue notoria su habilidad para comunicarse directamente con el pueblo. En 1928 fue elegido gobernador del Estado de Nueva York; se puso manos a la obra: propuso la construcción de plantas de energía hidroeléctricas para aplicar al desempleo con la ocupación de mano de obra. El 4 de marzo de 1933 fue presidente de los Estados Unidos, en la mitad de la peor crisis económica del país. En su segundo mandato ocurrió la Segunda Guerra Mundial y ayudó a los aliados de Europa después del ataque a Pearl Harbor, contra Japón. En la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos estaba sumido en una gran depresión, para poder paliar esta situación Roosevelt recurrió a la realización de obras públicas: viviendas, autopistas y rutas, lo que generó una gran fuente de trabajo y la reactivación económica de los pueblos y ciudades. Señor Presidente, usted suspendió la obra pública, en algunos casos con el 50 / 60 % de financiamiento del BID. Entendemos que hubo corrupción en gobiernos anteriores, lo cual no quiere decir que no se pueden realizar licitaciones transparentes y con el debido control de obras.

José Arias

josearias_6319@hotmail.com

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