Tragedia en España: un voraz incendio forestal dejó 12 muertos y decenas de heridos

Resumen para apurados
- Al menos 12 turistas murieron recientemente en Almería, España, debido a un incendio forestal tras intentar evacuar por su cuenta desoyendo las advertencias oficiales.
- El fuego se originó por la caída de un cable de alta tensión sobre matorrales secos y se propagó rápidamente por el viento. Hay más de 50 heridos y cientos de evacuados.
- Las autoridades buscan a 23 desaparecidos mientras se asiste a los heridos graves. El hecho reabre el debate sobre la seguridad en zonas turísticas y los protocolos de escape.
Un devastador incendio forestal azotó la provincia de Almería, en la comunidad de Andalucía, y dejó un saldo trágico de al menos 12 personas fallecidas, más de 50 heridos y cientos de desplazados. El foco ígneo, que se propagó con rapidez en las cercanías de la localidad turística de Los Gallardos, desencadenó un operativo de emergencia masivo que incluye a más de 150 bomberos y el cierre de rutas principales.
Víctimas fatales tras intentos fallidos de escape
El responsable de emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, confirmó que la mayoría de los fallecidos son ciudadanos extranjeros que se encontraban en la zona por la temporada turística.
Según el funcionario, las muertes se produjeron cuando las personas ignoraron las instrucciones de las autoridades -que instaban a permanecer refugiados en sus alojamientos- e intentaron huir del fuego por sus propios medios.
El panorama descrito por los rescatistas es desolador: cuatro personas fueron halladas sin vida dentro de un automóvil, mientras que otras siete fallecieron tras abandonar sus vehículos e intentar escapar a pie por rutas que no formaban parte de los corredores de evacuación seguros. "Las consecuencias fueron terribles. Todo indica que los fallecidos son, en su mayoría o su totalidad, ciudadanos extranjeros", lamentó Sanz.
Un cable eléctrico y ráfagas de viento
Las primeras investigaciones sobre el inicio del siniestro apuntan a un accidente eléctrico. Pedro Ridao, alcalde de la localidad vecina de Antas, explicó a la televisión estatal que el incendio se habría originado cuando un cable de alta tensión se soltó y cayó sobre una zona de matorrales secos.
La propagación fue casi instantánea debido a las condiciones climáticas. "Fue sobre todo el viento lo que lo propagó. Vimos cómo el fuego avanzaba a gran velocidad, devorando cortijos, chalés y vehículos a su paso", relató Ridao. La combinación de vegetación seca, altas temperaturas y fuertes ráfagas impidió que los equipos locales pudieran contener las llamas en su etapa inicial.
Estado de emergencia y búsqueda de desaparecidos
Mientras los equipos de salud atienden a más de 50 heridos -algunos de ellos con quemaduras de gravedad-, la incertidumbre crece en torno a los desaparecidos. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, informó inicialmente sobre 19 personas con paradero desconocido, cifra que luego fue actualizada a 23 por fuentes internacionales.
Cerca de 50 personas permanecen alojadas en un centro cultural acondicionado para la emergencia, mientras los peritos de la Policía Judicial trabajan en la zona para asegurar el perímetro.