Tragedia en España: un voraz incendio forestal dejó 12 muertos y decenas de heridos

Un devastador incendio forestal azotó la provincia de Almería, en la comunidad de Andalucía, y dejó un saldo trágico de al menos 12 personas fallecidas, más de 50 heridos y cientos de desplazados. El foco ígneo, que se propagó con rapidez en las cercanías de la localidad turística de Los Gallardos, desencadenó un operativo de emergencia masivo que incluye a más de 150 bomberos y el cierre de rutas principales.