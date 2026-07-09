Ascienden a doce los muertos por un incendio forestal en Almería, España

El trágico desenlace se produjo en medio de un éxodo masivo que vació de manera preventiva múltiples núcleos de población de la comarca del Levante almeriense. Permanecen evacuados los vecinos de la barriada de Almocáizar, de Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena, el Pinar de Bédar y un complejo turístico de la zona.