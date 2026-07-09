Mundo

Ascienden a doce los muertos por un incendio forestal en Almería, España

Ocurrió en el municipio de Los Gallardos. Hay evacuados y rutas cerradas. La posible causa de la tragedia.

Efectivos del plan Infoca luchan contra el fuego en el incendio de la localidad almeriense de Los Gallardos, en Almería.
Efectivos del plan Infoca luchan contra el fuego en el incendio de la localidad almeriense de Los Gallardos, en Almería. (Junta de Andalucía)
Hace 1 Hs

Un incendio forestal se desató este jueves en el municipio Los Gallardos, en Almería, España. Al momento, los muertos ascienden a doce, muchos de ellos hallados dentro de autos alcanzados por las llamas.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, instó a la población a mantener la "máxima cautela" ante la violencia del suceso.

Las autoridades decidieron cortar rutas y pedirle a los pobladores que abandones sus casas por precaución. El incendio subió a situación 2 y se encontraban trabajando 150 efectivos y cinco autobombas, junto a la Unidad Médica de Incendios Forestales, la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones y la Unidad de Mando.

Por el momento, no trascendieron las identidades de los muertos, las edades ni sus nacionalidades.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, dijo que ocurrió "una noticia terrible" y expresó el "dolor y condolencias a las familias de las seis personas fallecidas en este incendio".

"Hoy el corazón de todos los andaluces está de luto”, remarcó.

Se cerraron las rutas A-7, entre los kilómetros 709 y 714, y la N-340A en las inmediaciones del incendio.

El trágico desenlace se produjo en medio de un éxodo masivo que vació de manera preventiva múltiples núcleos de población de la comarca del Levante almeriense. Permanecen evacuados los vecinos de la barriada de Almocáizar, de Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena, el Pinar de Bédar y un complejo turístico de la zona.

La evacuación de Bédar presentó desde el primer momento graves complicaciones logísticas, ya que su carretera principal de salida quedó bloqueada por el fuego, obligando a desviar a numerosos damnificados hacia la localidad de Lubrín.

La posible causa del incendio

Si bien todavía no hubo información oficial sobre el origen del incendio en el kilómetro 511, testigos aseguraron que vieron la caída de un tendido eléctrico, el cual habría gestado unas llamas que se propagaron con rapidez hacia la masa forestal.

De inmediato, se produjo un caos para circular provocado por el fuego y el denso humo.

Para hacer frente a la tragedia, se activó a la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuyas unidades se desplegaron sobre el terreno para combatir el fuego con los bomberos.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Terremotos en Venezuela: buscan sustento entre los escombros de La Guaira

Terremotos en Venezuela: buscan sustento entre los escombros de La Guaira

Lo más popular
La mamá de Leo contó cómo sigue la salud de Jorge Messi y habló sobre la posibilidad de viajar al Mundial
1

La mamá de Leo contó cómo sigue la salud de Jorge Messi y habló sobre la posibilidad de viajar al Mundial

En pleno 9 de Julio, Darío Monteros respaldó a Chahla, habló de la unidad del PJ y defendió el sistema electoral de Tucumán
2

En pleno 9 de Julio, Darío Monteros respaldó a Chahla, habló de la unidad del PJ y defendió el sistema electoral de Tucumán

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones
3

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones

Opositores realizaron actos en contra de la visita de Milei a Tucumán
4

Opositores realizaron actos en contra de la visita de Milei a Tucumán

Investigan la muerte de una mujer: el hermano intentó quitarse la vida
5

Investigan la muerte de una mujer: el hermano intentó quitarse la vida

Ranking notas premium
Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones
1

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades
2

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades

Jaldo también patea con la derecha
3

Jaldo también patea con la derecha

Los abrazos que faltan
4

Los abrazos que faltan

Archivaron la denuncia penal contra la Junta Electoral de la UNT por la suspensión de la elección del rector
5

Archivaron la denuncia penal contra la Junta Electoral de la UNT por la suspensión de la elección del rector

Más Noticias
La mamá de Leo contó cómo sigue la salud de Jorge Messi y habló sobre la posibilidad de viajar al Mundial

La mamá de Leo contó cómo sigue la salud de Jorge Messi y habló sobre la posibilidad de viajar al Mundial

En pleno 9 de Julio, Darío Monteros respaldó a Chahla, habló de la unidad del PJ y defendió el sistema electoral de Tucumán

En pleno 9 de Julio, Darío Monteros respaldó a Chahla, habló de la unidad del PJ y defendió el sistema electoral de Tucumán

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones

Lisandro Catalán y un abrazo de tinte político con Javier Milei

Lisandro Catalán y un abrazo de tinte político con Javier Milei

Milei envió guiños a los gobernadores y abrió el juego para 2027

Milei envió guiños a los gobernadores y abrió el juego para 2027

Victoria Villarruel en Tucumán: “El país aún tiene muchas cosas por trabajar”

Victoria Villarruel en Tucumán: “El país aún tiene muchas cosas por trabajar”

Opositores realizaron actos en contra de la visita de Milei a Tucumán

Opositores realizaron actos en contra de la visita de Milei a Tucumán

Investigan la muerte de una mujer: el hermano intentó quitarse la vida

Investigan la muerte de una mujer: el hermano intentó quitarse la vida

Comentarios