Ascienden a doce los muertos por un incendio forestal en Almería, España

Un incendio forestal se desató este jueves en el municipio Los Gallardos, en Almería, España. Al momento, los muertos ascienden a doce, muchos de ellos hallados dentro de autos alcanzados por las llamas.
El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, instó a la población a mantener la "máxima cautela" ante la violencia del suceso.
Las autoridades decidieron cortar rutas y pedirle a los pobladores que abandones sus casas por precaución. El incendio subió a situación 2 y se encontraban trabajando 150 efectivos y cinco autobombas, junto a la Unidad Médica de Incendios Forestales, la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones y la Unidad de Mando.
Por el momento, no trascendieron las identidades de los muertos, las edades ni sus nacionalidades.
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, dijo que ocurrió "una noticia terrible" y expresó el "dolor y condolencias a las familias de las seis personas fallecidas en este incendio".
"Hoy el corazón de todos los andaluces está de luto”, remarcó.
Se cerraron las rutas A-7, entre los kilómetros 709 y 714, y la N-340A en las inmediaciones del incendio.
El trágico desenlace se produjo en medio de un éxodo masivo que vació de manera preventiva múltiples núcleos de población de la comarca del Levante almeriense. Permanecen evacuados los vecinos de la barriada de Almocáizar, de Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena, el Pinar de Bédar y un complejo turístico de la zona.
La evacuación de Bédar presentó desde el primer momento graves complicaciones logísticas, ya que su carretera principal de salida quedó bloqueada por el fuego, obligando a desviar a numerosos damnificados hacia la localidad de Lubrín.
La posible causa del incendio
Si bien todavía no hubo información oficial sobre el origen del incendio en el kilómetro 511, testigos aseguraron que vieron la caída de un tendido eléctrico, el cual habría gestado unas llamas que se propagaron con rapidez hacia la masa forestal.
De inmediato, se produjo un caos para circular provocado por el fuego y el denso humo.
Para hacer frente a la tragedia, se activó a la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuyas unidades se desplegaron sobre el terreno para combatir el fuego con los bomberos.