Impactantes videos del incendio en Almería, España: turistas calcinados en sus autos y miles de evacuados

El incendio forestal que afecta a la provincia española de Almería, dejó hasta el momento un saldo de al menos 12 personas muertas y otras 23 desaparecidas.
Mientras continúan las tareas de búsqueda y combate contra el fuego, videos y fotografías difundidos desde la zona muestran la magnitud de la tragedia: vehículos completamente calcinados con personas en su interior y rutas convertidas en trampas mortales por el avance de las llamas y el humo.
Las llamas avanzaron con una velocidad inusual debido a las condiciones meteorológicas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, explicó que el incendio comenzó en una cuneta "por un cable" roto en el tendido eléctrico y que el viento, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, impulsó el fuego hasta hacerlo recorrer 15 kilómetros en apenas dos horas.
Hasta el momento, el fuego consumió unas 3.200 hectáreas en una zona donde predominan el matorral y el esparto, una vegetación que durante esta época del año permanece seca y favorece la rápida propagación de las llamas.
Trágedia en Almería: los impacantes videos del fuego
ðªð¸ The devastating wildfire in the AlmerÃa province of southeastern Spain has left at least 11 people dead, up to 8 injured, and 19 others missing— VisegrÃ¡d 24 (@visegrad24) July 10, 2026
Multiple victims were discovered trapped inside burnt-out vehicles while trying to flee. pic.twitter.com/4oZbqweCqp
ð´ #IFLosGallardos (#AlmerÃa). Estas imÃ¡genes nos ayudan a entender la magnitud de este incendio y las condiciones en las que han trabajado los bomberos forestales. pic.twitter.com/YCUFZ39OQt— EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) July 10, 2026
ð´ Elevamos el @Plan_INFOCA en #AlmerÃa a fase de emergencia, situaciÃ³n operativa 2, ante la evoluciÃ³n y el potencial del #IFLosGallardos— Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) July 9, 2026
Trabajan ya 150 efectivos de EMA Infoca apoyados por 5 vehÃculos autobombas
Pedimos mÃ¡xima prudencia a la poblaciÃ³n:
ð« Evita la zona
ð®ââï¸â¦ pic.twitter.com/HzKaUVsniR
At least 12 people have died and dozens more are missing after a wildfire broke out late Thursday night in southern Spain, near the popular tourist city of Almeria. Officials said they believe most, if not all, of the deceased are foreigners.— CBS News (@CBSNews) July 10, 2026
As CBS News' @RamyInocencio reports,â¦ pic.twitter.com/HhLUwUnEHo