España: el incendio que arrasó con Los Gallardos ya tiene sus primeras víctimas identificadas

TURRE, España.- Tres británicos, una francesa, un belga y un español son los primeros fallecidos identificados del incendio forestal desatado el pasado jueves en el sur de España y que dejó al menos 13 muertos. Hasta que no concluya el proceso de identificación de los otros seis cuerpos encontrados, las autoridades españolas mantienen sin embargo la prudencia sobre una posible cifra de desaparecidos.