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España: el incendio que arrasó con Los Gallardos ya tiene sus primeras víctimas identificadas

Los cuerpos de cinco extranjeros y un español están entre los primeros identificados.

ALMOCAIZAR. Sólo el esqueleto quedó de un auto atrapado en el fuego.
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Hace 3 Hs

TURRE, España.- Tres británicos, una francesa, un belga y un español son los primeros fallecidos identificados del incendio forestal desatado el pasado jueves en el sur de España y que dejó al menos 13 muertos. Hasta que no concluya el proceso de identificación de los otros seis cuerpos encontrados, las autoridades españolas mantienen sin embargo la prudencia sobre una posible cifra de desaparecidos.

“Las primeras seis identificaciones de las víctimas del incendio de Los Gallardos ya han concluido”, indicó el CID, la entidad pública que se encarga de la identificación, que especificó que se trata de tres británicos, una francesa, un belga y un español.

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La decimotercera víctima, una británica de 93 años, sucumbió a sus heridas en el hospital, el domingo.

Más temprano, el CID informó de que por el momento había recibido 10 denuncias de desaparición, cifra que según indicó podría aumentar.

La Guardia Civil realizó el domingo una nueva batida del terreno en busca de posibles víctimas sin localizar, que se saldó sin novedades.

“Prevenir”

En primera línea del cambio climático, España experimentó en los últimos años olas de calor cada vez más frecuentes y prolongadas, con temperaturas que a menudo superan los 40 ºC, creando condiciones propicias para grandes incendios forestales.

El fuego desatado el jueves en esta zona de la provincia de Almería, a pocos kilómetros de la turística costa mediterránea, arrasó 7.000 hectáreas, según informaron las autoridades regionales de Andalucía.

El incendio, uno de los más letales de la historia reciente del país, está ya “controlado y “la mayoría de las casas se han conseguido salvar”, indicó el presidente de la región de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en la tarde del lunes.

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El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó este lunes la zona y pidió a la población que esté alerta ante los fuegos que “por desgracia cada vez son más comunes” en pleno cambio climático.

“No solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir”, indicó desde el puesto de mando que coordina las labores de extinción.

“Cada uno desde el punto de vista individual tenemos que concienciarnos de que el clima está cambiando, de que los efectos de la emergencia climática cada vez se están agravando”, agregó, alertando de que se prevé un “verano complejo”.

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España ya sufrió este año dos olas de calor, que afectaron prácticamente a todo el país, y el mes pasado fue el segundo junio más caluroso desde el inicio de los registros, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

“Un tercio de la superficie calcinada el año pasado en Europa se produjo aquí en España”, recordó Sánchez.

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