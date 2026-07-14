OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Ministerio de Educación
Hace 6 Hs

Tuve el honor y alegría de participar en el acto de promesa a nuestro pabellón nacional con los alumnos del turno noche de la escuela técnica Rafael Marino de Tafí Viejo; juro que quedé maravillado de ver cómo con docentes comprometidos pueden hacerse cosas hermosas; el comportamiento pasión y respeto que pusieron los alumnos, la verdad un desplazamiento digno de otras escuelas del mundo, todo momento de felicidad. Párrafo aparte merece la desatención y falta de empatía del Ministerio de Educación para con la escuela más precisamente turno noche, digo esto pues a medio año de terminar las clases muchos talleres aún no cuentan con profesores; es decir muchos alumnos no aprendieron nada de algunas materias. Espero que con urgencia la ministra tome cartas en el asunto.

Marcelo Maza

Constitución 1600 - Tafí Viejo

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