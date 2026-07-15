Proponen el “fortalecimiento de la democracia” en Venezuela

CARACAS, Venezuela.- El gobierno interino de Venezuela iniciará un plan de trabajo con algunos miembros de la oposición en agosto, siete meses después de la caída del mandatario Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos, anunció ayer el presidente de la Asamblea Nacional. Unos días antes del doble sismo del 24 de junio en Venezuela, con una cuenta que se acerca a los 5.000 muertos, la dirigente opositora exiliada Dinorah Figuera viajó a Caracas para mantener reuniones con representantes del gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez.