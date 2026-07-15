Mundo

Proponen el “fortalecimiento de la democracia” en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional anunció un plan conjunto con otras fuerzas políticas para la recuperación de las instituciones

Una diputada fallecida en los sismos del 24 de junio, junto con su hija, recibió un homenaje en la reapertura del Parlamento
Una diputada fallecida en los sismos del 24 de junio, junto con su hija, recibió un homenaje en la reapertura del Parlamento
15 Julio 2026

CARACAS, Venezuela.- El gobierno interino de Venezuela iniciará un plan de trabajo con algunos miembros de la oposición en agosto, siete meses después de la caída del mandatario Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos, anunció ayer el presidente de la Asamblea Nacional. Unos días antes del doble sismo del 24 de junio en Venezuela, con una cuenta que se acerca a los 5.000 muertos, la dirigente opositora exiliada Dinorah Figuera viajó a Caracas para mantener reuniones con representantes del gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Durante su visita relámpago, Figuera, que cuenta con el respaldo de Washington, se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria, y también con dirigentes opositores. En un comunicado difundido por la plataforma Telegram, Jorge Rodríguez escribió: “A los efectos del fortalecimiento de la democracia, anunciamos el inicio de una hoja de trabajo conjunta con ex miembros de la Asamblea Nacional del 2015-2020 a partir del primero de agosto”.

Terremotos en Venezuela: “Hasta lo último”, en busca de sus seres queridos

Terremotos en Venezuela: “Hasta lo último”, en busca de sus seres queridos

Figuera encabeza desde 2023 una comisión que representa a esa legislatura, que estuvo bajo control de la oposición pero fue marginada por Maduro y es reconocida por Washington como el órgano legislativo legítimo de Venezuela.

En respuesta al anuncio de Rodríguez, Figuera dijo en un mensaje en X que asumía “el compromiso y la voluntad política de impulsar una hoja de ruta técnica y política bilateral (...) que permita abordar los temas fundamentales para consolidar el camino hacia la recuperación de la democracia en Venezuela”.

Según un comunicado de los ex parlamentarios opositores del que se hizo eco Figuera en X, la agenda priorizará “el fortalecimiento de las instituciones democráticas, del sistema electoral, y el restablecimiento de las garantías para la participación política”.

Científicos hallaron un inmenso volcán de barro que brotó del fondo marino tras los terremotos en Venezuela

Científicos hallaron un inmenso volcán de barro que brotó del fondo marino tras los terremotos en Venezuela

El parlamento retomó ayer sus sesiones en una sede alterna debido a que el Palacio Legislativo “sufrió daños importantes” por los terremotos, informó Jorge Rodríguez, al inicio de los trabajos legislativos.

Diputada

Durante esta sesión, el líder parlamentario dio a conocer el fallecimiento de una diputada y su hija durante los sismos. “Rindo homenaje a Jessica Carolina de León, nuestra diputada” que murió con su hija en la tragedia, indicó Rodríguez.

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en el exilio desde finales del año pasado, no se ha referido a los avances de Figuera iniciados el mes pasado.

Ya son casi 4.500 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

Ya son casi 4.500 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

Machado reivindicó la victoria del opositor Edmundo González Urrutia en los cuestionados comicios de 2024, en los que Maduro fue declarado vencedor entre denuncias de fraude.

Tras la captura de Maduro en enero, actualmente preso en Nueva York por cargos de narcotráfico, tanto Machado como González Urrutia han pedido nuevas elecciones presidenciales. La líder opositora había manifestado a fines de mayo su “determinación” a negociar una transición democrática con el gobierno de Rodríguez.

Temas VenezuelaNicolás MaduroMaria Corina MachadoDelcy Rodríguez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Terremotos: para los venezolanos, la vida se paralizó hace dos semanas

Terremotos: para los venezolanos, la vida se paralizó hace dos semanas

Tragedia en Venezuela: ya son 3.685 los muertos tras los terremotos y más de 17.000 damnificados

Tragedia en Venezuela: ya son 3.685 los muertos tras los terremotos y más de 17.000 damnificados

Tragedia en Venezuela: aumentó a 4.118 el número de personas fallecidas por los terremotos

Tragedia en Venezuela: aumentó a 4.118 el número de personas fallecidas por los terremotos

Habló Hernán Gil, el vigilante venezolano que sobrevivió ocho días bajo los escombros por los terremotos

Habló Hernán Gil, el vigilante venezolano que sobrevivió ocho días bajo los escombros por los terremotos

Terremotos en Venezuela: fosas comunes y misas al aire libre en una Guaira devastada

Terremotos en Venezuela: fosas comunes y misas al aire libre en una Guaira devastada

Lo más popular
Las tensiones de una semana de emociones
1

Las tensiones de una semana de emociones

2

Cuando el odio pelotea de las tribunas al poder

3

Cartas de lectores: La ingeniería civil frente al cambio climático

4

Cartas de lectores: El paraíso en riesgo

Adiós a Pedro Ignacio Calderón, ex director de las orquestas Sinfónica y Estable
5

Adiós a Pedro Ignacio Calderón, ex director de las orquestas Sinfónica y Estable

Ranking notas premium
Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
1

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo con el nuevo check-in provisorio
2

Cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo con el nuevo check-in provisorio

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?
3

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?

Es muy probable que estés entrenando un modelo de inteligencia artificial sin saberlo
4

Es muy probable que estés entrenando un modelo de inteligencia artificial sin saberlo

Vacaciones de invierno: la pieza más antigua del museo Nicolás Avellaneda tiene una historia de película
5

Vacaciones de invierno: la pieza más antigua del museo Nicolás Avellaneda tiene una historia de película

Más Noticias
Furia en Inglaterra por el árbitro designado para enfrentar a Argentina: Messi volvió a salirse con la suya

Furia en Inglaterra por el árbitro designado para enfrentar a Argentina: "Messi volvió a salirse con la suya"

El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente

El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: "Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente"

El misterio de la azul del 86: ¿dónde está y cuánto vale hoy la camiseta con la que Maradona le hizo dos goles a Inglaterra?

El misterio de la azul del 86: ¿dónde está y cuánto vale hoy la camiseta con la que Maradona le hizo dos goles a Inglaterra?

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Denuncian que patovicas agredieron a una pareja y les robaron la llave del auto tras un incidente en un boliche

Denuncian que patovicas agredieron a una pareja y les robaron la llave del auto tras un incidente en un boliche

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700

Comentarios