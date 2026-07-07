Terremotos en Venezuela: fosas comunes y misas al aire libre en una Guaira devastada

Entre la multitud que asistió a la ceremonia se encontraba María Elizabeth Domínguez, de 67 años, quien sobrevivió milagrosamente al desplome del templo de San Sebastián protegiéndose bajo un banco de madera mientras el polvo lo cubría todo. “Tengo mucha tristeza por dentro, porque ha muerto mucha gente amiga, muchos vecinos”, relató. Para María Elizabeth, como para muchos otros guaireños, esta catástrofe evoca un fantasma conocido: en 1999 ya había sobrevivido al trágico deslave que sepultó la región, una experiencia extrema que hoy le da una dolorosa resiliencia.