Tragedia en Venezuela: ya son 3.685 los muertos tras los terremotos y más de 17.000 damnificados

Resumen para apurados
- Jorge Rodríguez informó que los terremotos del 24 de junio en el norte de Venezuela ya causaron 3.685 muertes y miles de damnificados por el colapso de infraestructuras.
- Tras los sismos de 7,2 y 7,5 de magnitud, colapsaron cientos de edificios en La Guaira. Miles de rescatistas y voluntarios asisten a heridos y distribuyen ayuda humanitaria.
- Estimaciones de la NASA elevan a casi 60.000 los edificios dañados, lo que prevé una prolongada crisis humanitaria y un gigantesco desafío para la reconstrucción del país.
La tragedia provocada por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio continúa profundizándose. El número de víctimas fatales ascendió a 3.685 personas, según el último balance difundido por el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Los movimientos sísmicos, de magnitudes 7,2 y 7,5, dejaron además 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda en distintas localidades del país. La destrucción de edificios, viviendas e infraestructura clave dio paso a una emergencia humanitaria que mantiene en alerta a las autoridades y a los equipos de rescate.
La Guaira, la zona más afectada por el terremoto
El desastre tuvo su epicentro cerca de La Guaira, al norte de Caracas. Allí colapsaron 190 edificios y otros 856 inmuebles sufrieron daños de distinta consideración.
Sin embargo, imágenes satelitales analizadas por la agencia espacial estadounidense NASA estiman que el número de estructuras destruidas o con daños severos podría alcanzar las 58.870 en la región más castigada. La situación en La Guaira continúa siendo crítica, con cientos de familias desplazadas y rescatistas trabajando contrarreloj.
Miles de rescatistas y una intensa operación de emergencia
La magnitud del desastre movilizó a 29.567 efectivos de seguridad, 4.388 rescatistas internacionales y 28.362 voluntarios locales. Según datos oficiales, hasta el momento 6.462 personas fueron rescatadas con vida de entre los escombros.
Para asistir a quienes perdieron sus hogares, las autoridades habilitaron 87 campamentos transitorios. Además, la cúpula chavista inormó la distribución de 9.603 toneladas de alimentos y 8.322.853 litros de agua potable en las zonas donde colapsaron los servicios básicos.
En paralelo, 25.970 pacientes fueron atendidos en hospitales y centros médicos de emergencia, muchos de ellos con lesiones de gravedad provocadas por el derrumbe de edificios.