Mundo

Tragedia en Venezuela: ya son 3.685 los muertos tras los terremotos y más de 17.000 damnificados

La destrucción de edificios, viviendas e infraestructura clave dio paso a una emergencia humanitaria que mantiene en alerta a las autoridades y a los equipos de rescate.

MILES DE VIDAS. Equipos de rescate hallan cadáveres entre los escombros en Macuto, estado Vargas. Los devastadores sismos que azotaron Venezuela hace 11 días han cobrado ya cerca de 3.000 vidas.
MILES DE VIDAS. Equipos de rescate hallan cadáveres entre los escombros en Macuto, estado Vargas. Los devastadores sismos que azotaron Venezuela hace 11 días han cobrado ya cerca de 3.000 vidas.
Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • Jorge Rodríguez informó que los terremotos del 24 de junio en el norte de Venezuela ya causaron 3.685 muertes y miles de damnificados por el colapso de infraestructuras.
  • Tras los sismos de 7,2 y 7,5 de magnitud, colapsaron cientos de edificios en La Guaira. Miles de rescatistas y voluntarios asisten a heridos y distribuyen ayuda humanitaria.
  • Estimaciones de la NASA elevan a casi 60.000 los edificios dañados, lo que prevé una prolongada crisis humanitaria y un gigantesco desafío para la reconstrucción del país.
Resumen generado con IA

La tragedia provocada por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio continúa profundizándose. El número de víctimas fatales ascendió a 3.685 personas, según el último balance difundido por el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Los movimientos sísmicos, de magnitudes 7,2 y 7,5, dejaron además 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda en distintas localidades del país. La destrucción de edificios, viviendas e infraestructura clave dio paso a una emergencia humanitaria que mantiene en alerta a las autoridades y a los equipos de rescate.

La Guaira, la zona más afectada por el terremoto

El desastre tuvo su epicentro cerca de La Guaira, al norte de Caracas. Allí colapsaron 190 edificios y otros 856 inmuebles sufrieron daños de distinta consideración.

Sin embargo, imágenes satelitales analizadas por la agencia espacial estadounidense NASA estiman que el número de estructuras destruidas o con daños severos podría alcanzar las 58.870 en la región más castigada. La situación en La Guaira continúa siendo crítica, con cientos de familias desplazadas y rescatistas trabajando contrarreloj.

Miles de rescatistas y una intensa operación de emergencia

La magnitud del desastre movilizó a 29.567 efectivos de seguridad, 4.388 rescatistas internacionales y 28.362 voluntarios locales. Según datos oficiales, hasta el momento 6.462 personas fueron rescatadas con vida de entre los escombros.

Para asistir a quienes perdieron sus hogares, las autoridades habilitaron 87 campamentos transitorios. Además, la cúpula chavista inormó la distribución de 9.603 toneladas de alimentos y 8.322.853 litros de agua potable en las zonas donde colapsaron los servicios básicos.

En paralelo, 25.970 pacientes fueron atendidos en hospitales y centros médicos de emergencia, muchos de ellos con lesiones de gravedad provocadas por el derrumbe de edificios.

Temas Venezuela
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Terremoto en Venezuela: se agotan las esperanzas de hallar sobrevivientes y los rescatistas internacionales comienzan a retirarse

Terremoto en Venezuela: se agotan las esperanzas de hallar sobrevivientes y los rescatistas internacionales comienzan a retirarse

La esperanza de hallar a Lucas: el nene argentino desaparecido en Venezuela podría estar en un bolsón de aire

La esperanza de hallar a Lucas: el nene argentino desaparecido en Venezuela podría estar en un "bolsón de aire"

Devastadores terremotos: se elevó a 2.954 la cifra de muertos y 16.592 heridos en Venezuela

Devastadores terremotos: se elevó a 2.954 la cifra de muertos y 16.592 heridos en Venezuela

Venezuela: sube a 2295 la cifra de personas fallecidas por los terremotos

Venezuela: sube a 2295 la cifra de personas fallecidas por los terremotos

Habló Hernán Gil, el vigilante venezolano que sobrevivió ocho días bajo los escombros por los terremotos

Habló Hernán Gil, el vigilante venezolano que sobrevivió ocho días bajo los escombros por los terremotos

Lo más popular
El audio de WhatsApp que Marta Migliorini envió a sus familiares días antes de ser asesinada
1

El audio de WhatsApp que Marta Migliorini envió a sus familiares días antes de ser asesinada

Investigan un caso de suplantación de identidad en Tucumán y acusan a una mujer por una estafa millonaria
2

Investigan un caso de suplantación de identidad en Tucumán y acusan a una mujer por una estafa millonaria

Gritos, heridos y balas de goma: el festejo terminó de la peor manera en la plaza Independencia
3

Gritos, heridos y balas de goma: el festejo terminó de la peor manera en la plaza Independencia

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados
4

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

Horóscopo chino: los signos que tendrán la energía a su favor y alcanzarán sus objetivos en julio, según Ludovica Squirru
5

Horóscopo chino: los signos que tendrán la energía a su favor y alcanzarán sus objetivos en julio, según Ludovica Squirru

Ranking notas premium
Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados
1

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras
2

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027
3

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027

Las garras narco que corrompen personas e instituciones
4

Las garras narco que corrompen personas e instituciones

En el Mundial de las apuestas, todos perdemos
5

En el Mundial de las apuestas, todos perdemos

Más Noticias
Gritos, heridos y balas de goma: el festejo terminó de la peor manera en la plaza Independencia

Gritos, heridos y balas de goma: el festejo terminó de la peor manera en la plaza Independencia

Hazaña histórica: así reaccionó la prensa de Egipto tras la eliminación ante la selección argentina

"Hazaña histórica": así reaccionó la prensa de Egipto tras la eliminación ante la selección argentina

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

Qué calefacción eléctrica conviene comprar: los equipos que menos electricidad consumen, según un estudio

Qué calefacción eléctrica conviene comprar: los equipos que menos electricidad consumen, según un estudio

El audio de WhatsApp que Marta Migliorini envió a sus familiares días antes de ser asesinada

El audio de WhatsApp que Marta Migliorini envió a sus familiares días antes de ser asesinada

Investigan un caso de suplantación de identidad en Tucumán y acusan a una mujer por una estafa millonaria

Investigan un caso de suplantación de identidad en Tucumán y acusan a una mujer por una estafa millonaria

Horóscopo chino: los signos que tendrán la energía a su favor y alcanzarán sus objetivos en julio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán la energía a su favor y alcanzarán sus objetivos en julio, según Ludovica Squirru

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Comentarios