Tragedia en Venezuela: aumentó a 4.118 el número de personas fallecidas por los terremotos

A través de una publicación en Telegram, el funcionario explicó el planteo realizado ante el organismo internacional y sostuvo: "El Gobierno Bolivariano ha instado a los países miembros de las Naciones Unidas a liberar los fondos soberanos retenidos del Estado venezolano. Esta medida es crucial para que Venezuela disponga de los recursos necesarios para reconstruir tanto la infraestructura material como la calidad de vida de todos los ciudadanos afectados".