Tragedia en Venezuela: aumentó a 4.118 el número de personas fallecidas por los terremotos

Resumen para apurados
- El Gobierno de Venezuela confirmó que la cifra de muertos por el doble terremoto del 24 de junio ascendió a 4.118, consolidándose como una de las peores tragedias de la región.
- El sismo dejó 16.740 heridos, miles de desplazados y casi 30.000 desaparecidos. Se registraron más de 1.100 réplicas que complican el rescate y colapsaron cientos de edificios.
- Ante la crisis, Venezuela solicitó a la ONU el desbloqueo de sus fondos soberanos en el exterior para financiar la reconstrucción nacional y asistir a las miles de familias.
La tragedia provocada por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio continúa profundizándose. El Gobierno confirmó este viernes que la cifra de víctimas fatales ascendió a 4.118, mientras miles de personas permanecen desplazadas y las tareas de rescate y reconstrucción avanzan en medio de una de las peores catástrofes sísmicas registradas en la historia reciente de América Latina.
De acuerdo con el último parte oficial emitido por el Estado Mayor de Campamentos Transitorios y Viviendas, difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la cantidad de heridos se mantiene estable en 16.740.
La emergencia también golpea con fuerza a miles de familias que perdieron sus hogares. Cerca de 17.000 personas quedaron sin vivienda y 16.891 ciudadanos continúan alojados en 89 campamentos transitorios. Además, unas 86.794 familias reciben asistencia del Gobierno. En tanto, la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela informó que el número de personas desaparecidas descendió a 29.995.
El impacto sobre la infraestructura es especialmente severo en el oriente y la costa norte del país, con La Guaira entre las zonas más afectadas. Las autoridades reportaron 856 edificios dañados, de los cuales 190 colapsaron por completo.
A la compleja situación se suma la persistente actividad sísmica. Desde los terremotos principales, de magnitudes 7,2 y 7,5, los especialistas registraron 1.142 réplicas, lo que mantiene en alerta a la población y dificulta las tareas de evaluación de daños.
Venezuela pidió a la ONU liberar fondos para la reconstrucción
En paralelo, el canciller de Venezuela, Yván Gil, reclamó que los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) autoricen el desbloqueo de los fondos soberanos retenidos al Estado venezolano para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas.
A través de una publicación en Telegram, el funcionario explicó el planteo realizado ante el organismo internacional y sostuvo: "El Gobierno Bolivariano ha instado a los países miembros de las Naciones Unidas a liberar los fondos soberanos retenidos del Estado venezolano. Esta medida es crucial para que Venezuela disponga de los recursos necesarios para reconstruir tanto la infraestructura material como la calidad de vida de todos los ciudadanos afectados".
El mensaje fue difundido luego de una reunión encabezada por el subsecretario general para Asuntos Humanitarios y coordinador de Socorro ante Emergencias de la ONU, Tom Fletcher, en la que se analizaron las acciones de asistencia internacional para las víctimas del doble terremoto. Durante ese encuentro se informó que, hasta ese momento, el saldo era de 3.811 fallecidos y 16.740 heridos.