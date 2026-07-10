Mundo

Tragedia en Venezuela: aumentó a 4.118 el número de personas fallecidas por los terremotos

La cantidad de heridos se mantiene estable en 16.740.

MILES DE VIDAS. Equipos de rescate hallan cadáveres entre los escombros en Macuto, estado Vargas.
MILES DE VIDAS. Equipos de rescate hallan cadáveres entre los escombros en Macuto, estado Vargas.
Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Venezuela confirmó que la cifra de muertos por el doble terremoto del 24 de junio ascendió a 4.118, consolidándose como una de las peores tragedias de la región.
  • El sismo dejó 16.740 heridos, miles de desplazados y casi 30.000 desaparecidos. Se registraron más de 1.100 réplicas que complican el rescate y colapsaron cientos de edificios.
  • Ante la crisis, Venezuela solicitó a la ONU el desbloqueo de sus fondos soberanos en el exterior para financiar la reconstrucción nacional y asistir a las miles de familias.
Resumen generado con IA

La tragedia provocada por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio continúa profundizándose. El Gobierno confirmó este viernes que la cifra de víctimas fatales ascendió a 4.118, mientras miles de personas permanecen desplazadas y las tareas de rescate y reconstrucción avanzan en medio de una de las peores catástrofes sísmicas registradas en la historia reciente de América Latina.

De acuerdo con el último parte oficial emitido por el Estado Mayor de Campamentos Transitorios y Viviendas, difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la cantidad de heridos se mantiene estable en 16.740.

La promesa que la mamá de Lucas Gámez le hizo a su hijo después de la tragedia en Venezuela

La promesa que la mamá de Lucas Gámez le hizo a su hijo después de la tragedia en Venezuela

La emergencia también golpea con fuerza a miles de familias que perdieron sus hogares. Cerca de 17.000 personas quedaron sin vivienda y 16.891 ciudadanos continúan alojados en 89 campamentos transitorios. Además, unas 86.794 familias reciben asistencia del Gobierno. En tanto, la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela informó que el número de personas desaparecidas descendió a 29.995.

El impacto sobre la infraestructura es especialmente severo en el oriente y la costa norte del país, con La Guaira entre las zonas más afectadas. Las autoridades reportaron 856 edificios dañados, de los cuales 190 colapsaron por completo.

El desgarrador mensaje de la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino que murió en los terremotos en Venezuela

El desgarrador mensaje de la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino que murió en los terremotos en Venezuela

A la compleja situación se suma la persistente actividad sísmica. Desde los terremotos principales, de magnitudes 7,2 y 7,5, los especialistas registraron 1.142 réplicas, lo que mantiene en alerta a la población y dificulta las tareas de evaluación de daños.

 Venezuela pidió a la ONU liberar fondos para la reconstrucción

En paralelo, el canciller de Venezuela, Yván Gil, reclamó que los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) autoricen el desbloqueo de los fondos soberanos retenidos al Estado venezolano para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas.

Venezuela elevó a 3.811 la cifra de muertos por los sismos mientras la búsqueda se torna crítica

Venezuela elevó a 3.811 la cifra de muertos por los sismos mientras la búsqueda se torna crítica

A través de una publicación en Telegram, el funcionario explicó el planteo realizado ante el organismo internacional y sostuvo: "El Gobierno Bolivariano ha instado a los países miembros de las Naciones Unidas a liberar los fondos soberanos retenidos del Estado venezolano. Esta medida es crucial para que Venezuela disponga de los recursos necesarios para reconstruir tanto la infraestructura material como la calidad de vida de todos los ciudadanos afectados".

El mensaje fue difundido luego de una reunión encabezada por el subsecretario general para Asuntos Humanitarios y coordinador de Socorro ante Emergencias de la ONU, Tom Fletcher, en la que se analizaron las acciones de asistencia internacional para las víctimas del doble terremoto. Durante ese encuentro se informó que, hasta ese momento, el saldo era de 3.811 fallecidos y 16.740 heridos.

Temas Venezuela
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Terremoto en Venezuela: se agotan las esperanzas de hallar sobrevivientes y los rescatistas internacionales comienzan a retirarse

Terremoto en Venezuela: se agotan las esperanzas de hallar sobrevivientes y los rescatistas internacionales comienzan a retirarse

Tragedia en Venezuela: ya son 3.685 los muertos tras los terremotos y más de 17.000 damnificados

Tragedia en Venezuela: ya son 3.685 los muertos tras los terremotos y más de 17.000 damnificados

Devastadores terremotos: se elevó a 2.954 la cifra de muertos y 16.592 heridos en Venezuela

Devastadores terremotos: se elevó a 2.954 la cifra de muertos y 16.592 heridos en Venezuela

Habló Hernán Gil, el vigilante venezolano que sobrevivió ocho días bajo los escombros por los terremotos

Habló Hernán Gil, el vigilante venezolano que sobrevivió ocho días bajo los escombros por los terremotos

Terremotos en Venezuela: fosas comunes y misas al aire libre en una Guaira devastada

Terremotos en Venezuela: fosas comunes y misas al aire libre en una Guaira devastada

Lo más popular
Cómo murieron los motociclistas tucumanos “Ruly” Becker y Martín Blasco en Humahuaca
1

Cómo murieron los motociclistas tucumanos “Ruly” Becker y Martín Blasco en Humahuaca

Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca
2

Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos
3

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

Siguen las alertas del SMN: qué provincias esperan frío extremo, nevadas y lluvias este viernes
4

Siguen las alertas del SMN: qué provincias esperan frío extremo, nevadas y lluvias este viernes

Un tucumano con un armador de Kicillof, el zapateo de un libertario y el polémico posteo de una senadora salteña
5

Un tucumano con un armador de Kicillof, el zapateo de un libertario y el polémico posteo de una senadora salteña

Ranking notas premium
Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones
1

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos
2

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

Un tucumano con un armador de Kicillof, el zapateo de un libertario y el polémico posteo de una senadora salteña
3

Un tucumano con un armador de Kicillof, el zapateo de un libertario y el polémico posteo de una senadora salteña

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades
4

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades

De los pozos a la privatización de Milei: por qué el plan para las castigadas rutas del NOA es solo tapar baches
5

De los pozos a la privatización de Milei: por qué el plan para las castigadas rutas del NOA es solo tapar baches

Más Noticias
Impactantes videos del incendio en Almería, España: turistas calcinados en sus autos y miles de evacuados

Impactantes videos del incendio en Almería, España: turistas calcinados en sus autos y miles de evacuados

Un tucumano con un armador de Kicillof, el zapateo de un libertario y el polémico posteo de una senadora salteña

Un tucumano con un armador de Kicillof, el zapateo de un libertario y el polémico posteo de una senadora salteña

Qué se sabe del devastador incendio en España que dejó 12 muertos y 23 desaparecidos

Qué se sabe del devastador incendio en España que dejó 12 muertos y 23 desaparecidos

Pánico en un avión: se rompió una ventanilla en pleno vuelo y un hombre quedó colgado en el vacío

Pánico en un avión: se rompió una ventanilla en pleno vuelo y un hombre quedó colgado en el vacío

Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca

Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca

Me lamía cuando me desmayaba: un joven sobrevivió 14 días bajo los escombros gracias a su perro en La Guaira

"Me lamía cuando me desmayaba": un joven sobrevivió 14 días bajo los escombros gracias a su perro en La Guaira

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

Siguen las alertas del SMN: qué provincias esperan frío extremo, nevadas y lluvias este viernes

Siguen las alertas del SMN: qué provincias esperan frío extremo, nevadas y lluvias este viernes

Comentarios