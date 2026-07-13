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Ya son casi 4.500 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

Rescatistas venezolanos y extranjeros trabajan para extraer los cuerpos bajo los escombros.

Ya son casi 4.500 los fallecidos por los terremotos en Venezuela
Hace 2 Hs

CARACAS, Venezuela.- El doble terremoto en Venezuela ha dejado cerca de 4.500 fallecidos, mientras gran parte de la población damnificada vive en campamentos, según cifras oficiales. De acuerdo con el balance difundido por el gobierno de Venezuela en redes sociales, al menos 4.490 personas fallecieron, mientras se mantiene la cifra de heridos en 16.740. Según el reporte oficial de ayre, más de 19.500 personas tuvieron que irse a campamentos provisionales desde que los dos potentes sismos del 24 de junio golpearon a Caracas y devastaron al vecino estado de La Guaira.

Rescatistas venezolanos y extranjeros continúan tratando de sacar cuerpos que aún permanecen enterrados entre los escombros. Según el gobierno, más 850 edificios quedaron afectados y 190 colapsaron totalmente.

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Una gran cantidad de familias que perdieron sus hogares se refugian con amigos o familiares y más de 19.500 se encuentran hacinadas en campamentos en los parques, estadios o plazas instalados en La Guaira y en Caracas. La ayuda internacional continúa llegando a Venezuela. Ayer arribó un cargamento de Rusia con alimentos y enseres para los damnificados, informó el canciller Yvan Gil, mientras que la embajada de Estados Unidos reportó que ha entregado 100.000 kits de asistencia en las comunidades afectadas.

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