Terremotos: para los venezolanos, la vida se paralizó hace dos semanas

PLAYA GRANDE, Venezuela.- Ciro Ocando se detiene cuando un hombre sale de un túnel abierto entre los escombros y le da un álbum con fotos de sus hijos. “Estoy en el lugar correcto, pero hay muchos obstáculos”, dice, tras mirarlas unos segundos y retomar el trabajo. Cava sin descanso para encontrar a sus dos hijos adolescentes, que presume enterrados bajo los escombros de uno de los edificios arrasados de Playa Grande, estado de La Guaira, el más golpeado por el doble sismo del 24 de junio en Venezuela, que dejó más de 3.800 muertos y miles de desaparecidos.