Habló Hernán Gil, el vigilante venezolano que sobrevivió ocho días bajo los escombros por los terremotos

Resumen para apurados
- El vigilante Hernán Gil habló tras sobrevivir ocho días bajo los escombros de un edificio derrumbado por los terremotos del 24 de junio en La Guaira, Venezuela.
- Gil resistió bajo 14 toneladas de escombros gracias a su fe y calma. Rescatistas internacionales cavaron dos túneles y usaron sondas para hidratarlo tras localizar su latido.
- Su rescate, considerado un milagro, destaca la importancia de la ayuda internacional y expone la resiliencia humana y el control emocional como claves de supervivencia límite.
La peor pesadilla de Hernán Gil, un vigilante de un edificio venezolano, comenzó el 24 de junio con los fuertes terremotos en la zona de La Guaira en su país y se extendió por ocho días, hasta el momento de su rescate. Luego de salir de los escombros bajo los que quedó sepultado a raíz de los sismos, Gil habló por primera vez con la prensa y contó cómo vivió la desesperante experiencia.
En cuanto sintió los temblores y, sintiéndose en peligro, el vigilante decidió refugiarse en un pequeño espacio del edificio que cuidaba. Los siete pisos se vinieron abajo, dejándolo completamente atrapado. Gil pudo haberse convertido en uno de los 3.500 venezolanos que perdieron la vida. Sin embargo, mantener la calma y la esperanza lo mantuvieron vivo.
Terremoto en Venezuela: Hernán Gil habló luego de su rescate
Gil fue entrevistado por el canal venezolano-estadounidense TVV Noticias mientras se recupera. Sentado en la sala en la que está siendo atendido y con un catéter conectado a su cabeza, donde aún conserva heridas producidas en el derrumbe, contó que ya pudo comunicarse con su familia. El primer contacto fue vía WhatsApp, tanto por mensajes como por videollamadas.
Las marcas en su rostro, en la cabeza y los dolores corporales, aún lo limitan. La fe fue uno de sus pilares en las horas más acuciantes. “Me pasaban muchas cosas por la mente… pensando si podría salir, rezando mucho, pidiéndole a Dios”, declaró para TVV Noticias.
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Pensar en su familia y autorregular sus emociones fueron herramientas que le ayudaron durante los ocho días que pasó bajo las paredes caídas. “Tantas cosas que pasaron por mi mente, pero siempre mantuve la calma, siempre estuve convencido de que iban a sacarme, mantuve la calma”, aseguró.
Pese al golpe que recibió en la cabeza, Gil estuvo siempre consciente de lo que sucedía. Desde el principio supo que se había tratado de un terremoto, según dijo en la entrevista. “Estaba otro señor conmigo, él quedó más alejado porque yo quedé dentro de la garita”, recordó también.
Cómo rescataron a Hernán Gil
El rescate fue una dura empresa de la que participaron decenas de personas, tanto voluntarios como especialistas de diferentes países. Víctor Torres, un bombero chileno, fue la figura clave en el protocolo. “Los grandes héroes fueron los venezolanos, ayudando a su propia gente en las primeras horas de los terremotos”, declaró el socorrista.
La tarea más difícil fue iniciar la construcción del primer túnel de rescate para acceder al nivel en el que se encontraba Gil, bajo 14 toneladas de escombros. Pero el paso inicial fue detectar el latido del vigilante atrapado mediante un radar. Dos derrumbes menores se produjeron en el avance, por lo que se decidió iniciar un segundo túnel para evitar poner en más riesgo a Gil.
También se utilizaron sondas para hacerle llegar alimento e hidratarlo. Uno de los indicadores de que el rescate podría dar frutos eran las constantes respuestas de Hernán: un claro indicio de vida. La confirmación de su rescate fue publicada por la Cruz Roja Costarricense: “¡Hernán está afuera!”.