Habló Hernán Gil, el vigilante venezolano que sobrevivió ocho días bajo los escombros por los terremotos

La peor pesadilla de Hernán Gil, un vigilante de un edificio venezolano, comenzó el 24 de junio con los fuertes terremotos en la zona de La Guaira en su país y se extendió por ocho días, hasta el momento de su rescate. Luego de salir de los escombros bajo los que quedó sepultado a raíz de los sismos, Gil habló por primera vez con la prensa y contó cómo vivió la desesperante experiencia.