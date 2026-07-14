Insaurralde alentó a la Selección desde Puerto Madero, junto a empresarios y a un excandidato por LLA

Resumen para apurados
- Martín Insaurralde fue filmado festejando el Mundial en Puerto Madero con empresarios, pese a tener restricciones judiciales para alejarse de su domicilio en Banfield.
- El exfuncionario, investigado por enriquecimiento ilícito tras el escándalo con Jesica Cirio, asistió a una reunión organizada por el desarrollador Rodrigo Fernández Prieto.
- La viralización del video genera tensiones en la Justicia Federal, que evalúa el cumplimiento de las restricciones mientras avanza la causa por presunto lavado de dinero.
Mientras la selección Argentina avanzaba a paso firme en el Mundial 2026, una reunión social volvió a colocar al exjefe de Gabinete bonaerense en el centro de la escena pública. Martín Insaurralde, quien mantiene un perfil sumamente bajo debido a las graves causas judiciales en su contra, fue captado en un departamento de Puerto Madero festejando la victoria del conjunto nacional frente a Suiza por 3 a 1, en los cuartos de final del certamen.
La velada privada quedó registrada en una serie de videos que rápidamente se viralizaron a través de las redes sociales. El material, difundido inicialmente por el periodista Gustavo Méndez del programa La Mañana con Moria (emitido por eltrece), fue subido originalmente por uno de los asistentes a su cuenta personal de Instagram. En las imágenes se observa a Insaurralde luciendo una remera negra informal, en marcado contraste con la mayoría de los invitados, que vestían la camiseta albiceleste, mientras sostiene un habano y entona con entusiasmo los cánticos de la hinchada. En un momento de euforia, el exintendente de Lomas de Zamora se suma al coro general de los comensales para cantar: “Vamos, vamos selección, hoy te vinimos a alentar, para ser campeón, hoy hay que ganar”.
El encuentro, que reunió a más de veinte personas, se llevó a cabo en una lujosa propiedad del desarrollador inmobiliario Rodrigo Fernández Prieto, ubicada en Puerto Madero. El anfitrión posee vínculos particulares con el entorno del exfuncionario bonaerense, ya que es expareja de Jesica Cirio, exesposa del propio Insaurralde, quien también es investigada por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. En la reunión también estuvo presente el padre del desarrollador, Alberto Fernández Prieto, junto a un grupo compuesto por empresarios de la noche, representantes de futbolistas y desarrolladores inmobiliarios.
Insaurralde junto a un excandidato a senador por LLA
Sin embargo, una de las presencias más llamativas de la jornada fue la de Juan Ignacio Nápoli, presidente del Banco de Valores SA y exaspirante al Senado por La Libertad Avanza. Nápoli, quien recientemente ofició de anfitrión para el presidente Javier Milei en un evento del Malba y lo acompañó en festejos oficiales, también se encuentra bajo investigación judicial por operaciones vinculadas al dólar blue. Al ser consultado por el diario La Nación sobre su participación en este festejo junto al exjefe de Gabinete, el banquero evitó dar explicaciones presenciales y remitió a un descargo en la red social X, donde aseveró que “el derecho a la intimidad está protegido por el artículo 19 de la Constitución”.
La difusión de estas imágenes genera un fuerte ruido en los tribunales federales, especialmente por la situación procesal de los protagonistas. Actualmente, Insaurralde enfrenta una prohibición para salir del territorio nacional y una restricción ambulatoria que le impide alejarse a más de 50 kilómetros de su domicilio fijado en Banfield, medida dictada por el juez federal Luis Armella al rechazar un pedido de detención.
La fiscalía, liderada por Sergio Mola, continúa recolectando pruebas en la causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Entre las últimas medidas, Mola solicitó peritar llamadas telefónicas para determinar si allegados a la familia actuaron como testaferros del exmatrimonio.