Insaurralde alentó a la Selección desde Puerto Madero, junto a empresarios y a un excandidato por LLA

La velada privada quedó registrada en una serie de videos que rápidamente se viralizaron a través de las redes sociales. El material, difundido inicialmente por el periodista Gustavo Méndez del programa La Mañana con Moria (emitido por eltrece), fue subido originalmente por uno de los asistentes a su cuenta personal de Instagram. En las imágenes se observa a Insaurralde luciendo una remera negra informal, en marcado contraste con la mayoría de los invitados, que vestían la camiseta albiceleste, mientras sostiene un habano y entona con entusiasmo los cánticos de la hinchada. En un momento de euforia, el exintendente de Lomas de Zamora se suma al coro general de los comensales para cantar: “Vamos, vamos selección, hoy te vinimos a alentar, para ser campeón, hoy hay que ganar”.