Presunto enriquecimiento ilícito: la Justicia analiza si Insaurralde ocultó pruebas

La investigación judicial por enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde y Jésica Cirio sumó un capítulo clave tras las inspecciones oculares ordenadas por el juez federal Luis Armella. Los peritos judiciales detectaron indicios de que el vestidor de la casa del ex funcionario, ubicada en el country Fincas de San Vicente, pudo haber sido modificado o directamente eliminado antes del primer allanamiento en 2024. El objetivo de las medidas fue registrar imágenes y tomar dimensiones exactas de las propiedades para determinar en cuál de ellas se grabaron los videos donde se exhiben millones de dólares. Estos registros datarían de 2021 a 2023.
Durante el procedimiento en el inmueble de San Vicente, a los especialistas les llamó la atención que todas las habitaciones de la propiedad contaban con vestidor, a excepción del cuarto principal que compartía la pareja. En su lugar, los investigadores se encontraron con un pequeño sector de ropa guardada que no coincide con las imágenes filmadas y que actualmente presenta una disposición totalmente distinta, equipada con un sillón, una alfombra y una mesa a modo de sala de estar. Mientras los peritos elaboran el informe técnico definitivo, que estará listo en una semana, fuentes policiales confirmaron que existen sospechas firmes de que allí se ejecutó una obra planificada para alterar la escena.
La confirmación técnica de que los videos corresponden a la finca de San Vicente habilitará a la Justicia a avanzar sobre nuevos frentes de prueba fundamentales para el destino de la causa. El paso siguiente será impulsar una pericia contable formal para establecer la cifra exacta de la fortuna que se observa en las filmaciones. Ese monto final será contrastado de inmediato con las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Insaurralde, quien ante los organismos de control oficiales había declarado no poseer ahorros en dólares.