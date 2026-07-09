Presunto enriquecimiento ilícito: la Justicia analiza si Insaurralde ocultó pruebas

Durante el procedimiento en el inmueble de San Vicente, a los especialistas les llamó la atención que todas las habitaciones de la propiedad contaban con vestidor, a excepción del cuarto principal que compartía la pareja. En su lugar, los investigadores se encontraron con un pequeño sector de ropa guardada que no coincide con las imágenes filmadas y que actualmente presenta una disposición totalmente distinta, equipada con un sillón, una alfombra y una mesa a modo de sala de estar. Mientras los peritos elaboran el informe técnico definitivo, que estará listo en una semana, fuentes policiales confirmaron que existen sospechas firmes de que allí se ejecutó una obra planificada para alterar la escena.