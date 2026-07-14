Insaurralde acorralado: la Justicia espera pericias y rechazó apartar al fiscal

El fiscal federal Sergio Mola aguarda con expectativa los resultados de una serie de pericias clave que podrían marcar un giro determinante en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio. Los informes técnicos que recibirá la fiscalía en los próximos días apuntan a corroborar la autenticidad de los videos donde se observan fajos de dólares, analizar el vestidor donde se habrían filmado las imágenes y realizar una estimación precisa del dinero exhibido. Con estas nuevas medidas de prueba y análisis patrimoniales, Mola busca consolidar una línea de investigación sólida para imputar formalmente el origen de esas divisas.