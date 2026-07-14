Insaurralde acorralado: la Justicia espera pericias y rechazó apartar al fiscal

El fiscal federal Sergio Mola aguarda con expectativa los resultados de una serie de pericias clave que podrían marcar un giro determinante en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio. Los informes técnicos que recibirá la fiscalía en los próximos días apuntan a corroborar la autenticidad de los videos donde se observan fajos de dólares, analizar el vestidor donde se habrían filmado las imágenes y realizar una estimación precisa del dinero exhibido. Con estas nuevas medidas de prueba y análisis patrimoniales, Mola busca consolidar una línea de investigación sólida para imputar formalmente el origen de esas divisas.
Para el fiscal, ya existen indicios suficientes que vinculan directamente ese dinero en efectivo con el patrimonio de Insaurralde. De hecho, esta sospecha sirvió como argumento principal para el pedido de detención que Mola presentó anteriormente en conjunto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Sin embargo, el juez federal Luis Armella rechazó en su momento dicha solicitud por considerarla apresurada y “desproporcionada”, lo que obligó a la fiscalía a replegarse antes de insistir con nuevas medidas procesales.
En paralelo a estas definiciones técnicas, la defensa de Insaurralde sufrió un nuevo revés en los tribunales luego de que el juez Armella rechazara de forma definitiva el pedido de recusación presentado contra el fiscal Mola. Este intento representó el tercer fracaso consecutivo de la defensa por apartar al representante del Ministerio Público de la causa. En esta ocasión, los abogados de Insaurralde habían intentado capitalizar las recientes tensiones y discrepancias públicas entre el magistrado y el fiscal para forzar su salida.
Discrepancias
Al resolver el incidente, el juez Armella le bajó el tono a las fricciones y ratificó al fiscal, destacando que lo tiene en un “alto concepto de probidad y honestidad” forjado a lo largo de más de tres décadas de trayectoria. El magistrado aclaró en su escrito que las discrepancias mantenidas con Mola responden exclusivamente a diferencias “de criterio” y a las responsabilidades propias de sus roles diferenciados, descartando que sus observaciones pasadas implicaran una descalificación a la tarea investigativa.