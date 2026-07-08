Caso Jesica Cirio: la Justicia rechazó planteos y analiza videos

Para intentar frenar la incorporación de estas imágenes al expediente, el abogado de Insaurralde, Fernando Pinto, argumentó que las filmaciones vulneraban el derecho a la intimidad de quien fuera pareja del dirigente político y que su origen era ilícito, invocando la doctrina del fruto del árbol envenenado. La defensa alegó una nulidad absoluta obtenida en que Cirio sufrió un hackeo y las imágenes fueron presuntamente alteradas, sin respetarse además la cadena de custodia. Pese a los reclamos, el juzgado avanzó con la extracción de datos del celular de la modelo, así como de dos tablets y cinco pendrives hallados en su departamento de Palermo, mientras se guarda un peritaje clave para determinar el lugar preciso de la filmación.