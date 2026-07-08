Caso Jesica Cirio: la Justicia rechazó planteos y analiza videos

Resumen para apurados
- El juez Armella rechazó este julio en Argentina anular videos de Jésica Cirio con dólares, validando la prueba en la causa por presunto lavado y enriquecimiento.
- La defensa alegó hackeo para excluir las filmaciones, pero el juzgado peritó los dispositivos y ordenó auditar a la sobrina de Cirio como presunta testaferro.
- La decisión ratifica el rumbo de la causa y busca determinar si una red de testaferros y circuitos de efectivo explican el incremento patrimonial de los imputados.
La situación procesal del ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y de su ex esposa, la conductora y modelo Jesica Cirio, se complicó significativamente tras una reciente resolución judicial. El juez federal Luis Armella rechazó de forma tajante el planteo de las defensas para descartar como prueba una serie de videos donde se observa a la modelo rodeada de fajos de billetes termosellados en un vestidor, una suma que los investigadores estiman cercana a los US$ 10 millones. Con esta convalidación, el magistrado ratificó el rumbo de la causa principal en la que ambos se encuentran imputados por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Para intentar frenar la incorporación de estas imágenes al expediente, el abogado de Insaurralde, Fernando Pinto, argumentó que las filmaciones vulneraban el derecho a la intimidad de quien fuera pareja del dirigente político y que su origen era ilícito, invocando la doctrina del fruto del árbol envenenado. La defensa alegó una nulidad absoluta obtenida en que Cirio sufrió un hackeo y las imágenes fueron presuntamente alteradas, sin respetarse además la cadena de custodia. Pese a los reclamos, el juzgado avanzó con la extracción de datos del celular de la modelo, así como de dos tablets y cinco pendrives hallados en su departamento de Palermo, mientras se guarda un peritaje clave para determinar el lugar preciso de la filmación.
Paralelamente, el juez Armella abrió una nueva línea de investigación en un apartado reservado con el fin de reconstruir el patrimonio de Priscila Daiana Ferrante, sobrina de Cirio. El objetivo de la Justicia es determinar si la mujer pudo haber accionado como testaferro, luego de que su nombre cobrará relevancia a partir de la aparición de los videos polémicos con dinero en efectivo. La hipótesis judicial evalúa dos alternativas: que los activos bajo sospecha pertenezcan a la estructura de Cirio o que guarden relación con Heber Russo, ex pareja de Ferrante, quien cuenta con antecedentes por maniobras con facturas apócrifas y negocios con el municipio que comandaba Insaurralde.
Auditoría patrimonial
Para profundizar el análisis sobre Ferrante, quien por el momento no está formalmente imputada en este expediente, el tribunal dispuso el levantamiento de su secreto fiscal y bancario, ordenando una exhaustiva auditoría patrimonial centrada en el período comprendido entre 2014 y 2017. En esta dirección, el magistrado solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el envío inmediato de las declaraciones juradas de dichos años, al tiempo que encomendó al Banco Central un informe detallado sobre sus movimientos financieros y requirió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que reporte la eventual existencia de operaciones sospechosas.
De este modo, la Justicia busca determinar si la red de presuntos testaferros y el circuito de dinero en efectivo logran explicar el crecimiento patrimonial de los principales investigados en la causa.