Política

Causa por enriquecimiento ilícito: el fiscal Mola pidió rechazar la recusación de Martín Insaurralde

El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la defensa del ex intendente de Lomas de Zamora no presentó argumentos que justifiquen su apartamiento de la investigación.

Martín Insaurralde.
Martín Insaurralde. ARCHIVO/TÉLAM
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El fiscal Sergio Mola pidió rechazar recusación de Martín Insaurralde en la causa por presunto enriquecimiento ilícito en Lomas de Zamora, por considerarla improcedente.
  • La defensa cuestionó las medidas de prueba y pedidos de detención de Mola. El fiscal afirmó que es el tercer intento de apartarlo para frenar la investigación penal.
  • Mola advirtió que la estrategia de la defensa busca condicionar al Ministerio Público Fiscal y lograr la impunidad. La resolución judicial definirá el ritmo de la causa penal.
Resumen generado con IA

El fiscal Sergio Mola, titular de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, solicitó que se rechace la recusación presentada por la defensa del ex intendente de Lomas de Zamora y ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, quien es investigado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La presentación fue realizada mediante el informe previsto en el artículo 61 del Código Procesal Penal de la Nación. En ese documento, el fiscal calificó el planteo de la defensa como improcedente y respondió uno por uno los argumentos expuestos para solicitar su apartamiento de la causa.

La Justicia prohibió la salida del país a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio, pero rechazó sus detenciones

La Justicia prohibió la salida del país a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio, pero rechazó sus detenciones

En el escrito presentado ante la Justicia, Mola sostuvo que ninguno de los cuestionamientos formulados por la defensa acredita una pérdida de objetividad que justifique su recusación. 

El fiscal rechazó los argumentos de la defensa

Además, remarcó que las críticas se centran en las medidas que impulsó durante la investigación, algo que, a su criterio, no constituye un motivo válido para apartarlo del expediente.

Entre los puntos objetados por la defensa figuran el pedido de detención e indagatoria formulado días atrás, la supuesta filtración de información a la prensa, la cantidad de medidas de prueba solicitadas y el momento en que fueron requeridas.

Solicitan al juez la detención de Insaurralde y Jésica Cirio

Solicitan al juez la detención de Insaurralde y Jésica Cirio

En ese contexto, Mola señaló que es la tercera vez que se intenta desplazarlo de la investigación y consideró que detrás de esa decisión existe una estrategia para afectar el trabajo del Ministerio Público Fiscal. "Todo ello configura un intento de condicionar la labor del Ministerio Público Fiscal", sostuvo el fiscal en el escrito, consignó Todo Noticias (TN). 

Asimismo, advirtió que la reiteración de los pedidos para apartarlo del expediente constituye una "maniobra claramente orientada a debilitar el avance del proceso", ya que, según afirmó, fue quien impulsó la mayor parte de las medidas de prueba desde el inicio de la investigación.

El fiscal pidió detener a Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

El fiscal pidió detener a Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Incluso, el fiscal sostuvo que el objetivo de esa estrategia sería "procurar la impunidad".

Temas Martín InsaurraldeSergio Mola
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jesica Cirio pidió que no se incorpore el video de los dólares a la causa

Jesica Cirio pidió que no se incorpore el video de los dólares a la causa

Lo más popular
Arreglemos esto y que sea rápido
1

Arreglemos esto y que sea rápido

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán redujo 7.535 empleados en dos años y medio
2

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán redujo 7.535 empleados en dos años y medio

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”
3

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”

Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja
4

Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja

Messi tuvo un socio de lujo
5

Messi tuvo un socio de lujo

Ranking notas premium
Bienvenidos a Peronia
1

Bienvenidos a Peronia

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento
2

Carlos Albaca: la caída del fiscal que investigó el caso Lebbos durante siete años y terminó condenado por encubrimiento

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”
3

La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”

La Corte Suprema cerró la última vía judicial del ex juez Pisa y quedó firme su destitución por el caso Tacacho
4

La Corte Suprema cerró la última vía judicial del ex juez Pisa y quedó firme su destitución por el caso Tacacho

Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja
5

Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja

Más Noticias
Paso a paso: cómo será la visita de Javier Milei a Tucumán para los festejos por el Día de la Independencia

Paso a paso: cómo será la visita de Javier Milei a Tucumán para los festejos por el Día de la Independencia

Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja

Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja

Ola polar: cuándo empieza a subir la temperatura y qué zonas seguirán con heladas intensas

Ola polar: cuándo empieza a subir la temperatura y qué zonas seguirán con heladas intensas

Revés judicial para Manuel Adorni: prohíben su salida del país sin autorización judicial previa

Revés judicial para Manuel Adorni: prohíben su salida del país sin autorización judicial previa

Ahorro de energía: qué gasta menos, el aire acondicionado, el calefactor o el caloventor

Ahorro de energía: qué gasta menos, el aire acondicionado, el calefactor o el caloventor

Arreglemos esto y que sea rápido

Arreglemos esto y que sea rápido

Messi tuvo un socio de lujo

Messi tuvo un socio de lujo

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán redujo 7.535 empleados en dos años y medio

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán redujo 7.535 empleados en dos años y medio

Comentarios