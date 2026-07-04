Causa por enriquecimiento ilícito: el fiscal Mola pidió rechazar la recusación de Martín Insaurralde

Resumen para apurados
- El fiscal Sergio Mola pidió rechazar recusación de Martín Insaurralde en la causa por presunto enriquecimiento ilícito en Lomas de Zamora, por considerarla improcedente.
- La defensa cuestionó las medidas de prueba y pedidos de detención de Mola. El fiscal afirmó que es el tercer intento de apartarlo para frenar la investigación penal.
- Mola advirtió que la estrategia de la defensa busca condicionar al Ministerio Público Fiscal y lograr la impunidad. La resolución judicial definirá el ritmo de la causa penal.
El fiscal Sergio Mola, titular de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, solicitó que se rechace la recusación presentada por la defensa del ex intendente de Lomas de Zamora y ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, quien es investigado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La presentación fue realizada mediante el informe previsto en el artículo 61 del Código Procesal Penal de la Nación. En ese documento, el fiscal calificó el planteo de la defensa como improcedente y respondió uno por uno los argumentos expuestos para solicitar su apartamiento de la causa.
En el escrito presentado ante la Justicia, Mola sostuvo que ninguno de los cuestionamientos formulados por la defensa acredita una pérdida de objetividad que justifique su recusación.
El fiscal rechazó los argumentos de la defensa
Además, remarcó que las críticas se centran en las medidas que impulsó durante la investigación, algo que, a su criterio, no constituye un motivo válido para apartarlo del expediente.
Entre los puntos objetados por la defensa figuran el pedido de detención e indagatoria formulado días atrás, la supuesta filtración de información a la prensa, la cantidad de medidas de prueba solicitadas y el momento en que fueron requeridas.
En ese contexto, Mola señaló que es la tercera vez que se intenta desplazarlo de la investigación y consideró que detrás de esa decisión existe una estrategia para afectar el trabajo del Ministerio Público Fiscal. "Todo ello configura un intento de condicionar la labor del Ministerio Público Fiscal", sostuvo el fiscal en el escrito, consignó Todo Noticias (TN).
Asimismo, advirtió que la reiteración de los pedidos para apartarlo del expediente constituye una "maniobra claramente orientada a debilitar el avance del proceso", ya que, según afirmó, fue quien impulsó la mayor parte de las medidas de prueba desde el inicio de la investigación.
Incluso, el fiscal sostuvo que el objetivo de esa estrategia sería "procurar la impunidad".