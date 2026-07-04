Causa por enriquecimiento ilícito: el fiscal Mola pidió rechazar la recusación de Martín Insaurralde

En ese contexto, Mola señaló que es la tercera vez que se intenta desplazarlo de la investigación y consideró que detrás de esa decisión existe una estrategia para afectar el trabajo del Ministerio Público Fiscal. "Todo ello configura un intento de condicionar la labor del Ministerio Público Fiscal", sostuvo el fiscal en el escrito, consignó Todo Noticias (TN).