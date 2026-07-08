La Justicia investiga si remodelaron el vestidor de la casa de Martín Insaurralde por la causa de los fajos de dólares
Peritos detectaron indicios de una posible obra durante una inspección en la vivienda de San Vicente. Buscan determinar si allí fueron grabados los videos en los que aparecen bolsas con dinero y fajos de dólares.
Resumen para apurados
- La Justicia investiga si se remodeló el vestidor de Martín Insaurralde en San Vicente tras una inspección este lunes, en el marco de la causa por los videos con fajos de dólares.
- Los peritos hallaron indicios de obras recientes en el dormitorio principal, que difiere del gran vestidor con dinero que se observa en las grabaciones bajo investigación.
- El informe pericial determinará si se alteró la escena. De confirmarse, la Justicia cruzará el origen del dinero con las declaraciones juradas del exfuncionario imputado.
La investigación por los videos en los que aparecen fajos de dólares sumó un nuevo capítulo tras la inspección ocular realizada este lunes en la casa de Martín Insaurralde, ubicada en el country Fincas de San Vicente. Los peritos detectaron indicios de que el sector donde habría estado el vestidor pudo haber sido remodelado antes del primer allanamiento realizado en 2024.
Esa hipótesis quedó ahora bajo análisis y será evaluada en un informe técnico que estaría listo dentro de una semana.
De acuerdo con un adelanto verbal de los especialistas que participaron del procedimiento, en la vivienda podrían haberse realizado transformaciones. En el dormitorio principal, el que utilizaban Jesica Cirio y Martín Insaurralde, no encontraron un vestidor, sino un pequeño sector de guardado de ropa que no se corresponde con el ambiente que se observa en los videos.
"Hay una posible obra, se nota que pudo haber habido un cambio", señaló una fuente policial consultada por TN. No obstante, esas observaciones todavía no fueron incorporadas a un dictamen pericial definitivo, que será determinante para establecer si efectivamente hubo modificaciones en ese sector de la vivienda.
Las hipótesis que analizan los investigadores
La principal sospecha es que los cambios se habrían realizado antes de 2024, es decir, con anterioridad al primer allanamiento efectuado en la propiedad. Según una fuente de la investigación, "la casa estaba igual que cuando allanamos en 2024, parece que nadie vive allí".
Sobre lo encontrado durante la inspección existen dos versiones. Una sostiene que en la habitación principal no había ningún vestidor. La otra indica que sí encontraron uno, aunque consideran que falta otro. En ambos casos, las fuentes coincidieron en que el vestidor hallado no tendría las mismas dimensiones que el que aparece en los videos donde se observan los fajos de dólares.
En ese contexto, una fuente vinculada a la causa puso en duda otra de las hipótesis que había cobrado fuerza en los últimos días. "Dudo que sea el vestidor del departamento de Jesica Cirio en Las Cañitas", afirmó.
Otra fuente fue más allá al sostener: "En San Vicente no había nada, el vestidor fue eliminado, hay elementos que los peritos van a usar para determinar si hubo cambios".
En la misma línea, los investigadores aseguraron que durante la inspección detectaron rastros compatibles con una obra. "Había rastro de obra", resumió una de las fuentes consultadas por TN.
Además, otra versión incorporada a la investigación sostiene que en la casa "todos los cuartos tenían vestidor menos el principal", una particularidad que llamó la atención de quienes llevan adelante el expediente.
Incluso, una fuente indicó que el lugar donde habría estado ese vestidor hoy presenta otra distribución. Según esa versión, allí "habrían puesto un sillón, una alfombra y una mesita como una sala de estar".
Qué buscan determinar los peritos
El procedimiento en la vivienda de Insaurralde fue ordenado por el juez federal Luis Armella y se realizó en paralelo con otra inspección en el departamento de Jesica Cirio, ubicado en el barrio porteño de Las Cañitas.
El objetivo de ambas medidas fue tomar las dimensiones de los vestidores y registrar imágenes para intentar establecer en cuál de esas propiedades fueron grabados los videos en los que aparecen fajos de millones de dólares guardados en cajones y estantes.
En el caso del departamento de Cirio, los peritos también realizaron un adelanto verbal. Según trascendió, el vestidor inspeccionado presenta diferencias respecto del que aparece en las imágenes difundidas, aunque todavía no existe un informe técnico que permita confirmar o descartar que se trate del mismo ambiente.
Los investigadores señalaron que ambos vestidores son muy parecidos y que, observados únicamente a través de fotografías, parecen iguales. Por ese motivo, la definición dependerá del análisis técnico que será incorporado al expediente.
Los próximos pasos de la causa
La investigación también intenta establecer cuándo fueron registrados los videos. De acuerdo con la información incorporada al expediente, las imágenes habrían sido grabadas hace al menos tres años y una de las hipótesis es que correspondan a 2023.
Si finalmente se confirma que el vestidor donde fueron filmados los fajos de dólares corresponde a la vivienda de San Vicente, la causa podría avanzar sobre nuevas líneas de prueba. Entre ellas, determinar el año exacto de la grabación, impulsar una pericia contable para establecer cuánto dinero había en las imágenes y contrastar esos datos con las declaraciones juradas patrimoniales de Insaurralde, quien declaró no tener dólares.
En paralelo, el expediente también incluye un análisis sobre la autenticidad de los videos. El juez Armella ordenó que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) determine si el material presenta o no algún tipo de manipulación.
La causa se tramita por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Tiene como principal acusado a Martín Insaurralde y también involucra a Jesica Cirio. La investigación tomó impulso tras la difusión del viaje que el exfuncionario realizó junto a Sofía Clerici a Marbella, en septiembre de 2023, y en las últimas semanas incorporó como nueva línea de investigación los videos en los que aparecen los fajos de dólares.