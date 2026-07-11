Insaurralde vuelve a quedar bajo la lupa por una investigación que vincula a su entorno con el negocio de las fotomultas

Uno de los principales puntos señalados por la investigación es que Always Group fue incorporada al Registro de Proveedores de la provincia de Buenos Aires apenas diez días después de que Insaurralde asumiera como jefe de Gabinete, en septiembre de 2021. De acuerdo con la periodista, ese ingreso coincidió con la expansión de la firma dentro del sistema de contrataciones públicas y con su participación en el negocio de las fotomultas.