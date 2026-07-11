Insaurralde vuelve a quedar bajo la lupa por una investigación que vincula a su entorno con el negocio de las fotomultas
Según la denuncia, parte de los fondos públicos habrían sido canalizados a través de municipios del conurbano y universidades en un presunto esquema destinado a evitar los controles fiscales.
Resumen para apurados
- La justicia investiga en Buenos Aires al entorno de Martín Insaurralde por un presunto desvío de fondos públicos a través del negocio de fotomultas tras una denuncia periodística.
- La firma Always Group, ligada a la sobrina de su expareja, fue registrada como proveedora estatal diez días después de que Insaurralde asumiera como jefe de Gabinete en 2021.
- Los fiscales evalúan sumar esta línea a la causa por enriquecimiento ilícito del exfuncionario, mientras la Justicia analiza levantar el secreto fiscal de los involucrados.
Martín Insaurralde volvió a quedar en el centro de la escena judicial y política tras la difusión de una investigación periodística que vincula a una persona de su entorno familiar con una presunta estructura de financiamiento irregular relacionada con el sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires.
La investigación, presentada por la periodista Guadalupe Vázquez en su programa de Radio Rivadavia, pone el foco sobre Priscila Ferrante, sobrina de la expareja del exjefe de Gabinete bonaerense. Según la denuncia, Ferrante trabajó entre 2016 y 2018 para Always Group S.A., una empresa tecnológica dedicada, entre otras actividades, a la provisión de cinemómetros y sistemas de control de tránsito.
Uno de los principales puntos señalados por la investigación es que Always Group fue incorporada al Registro de Proveedores de la provincia de Buenos Aires apenas diez días después de que Insaurralde asumiera como jefe de Gabinete, en septiembre de 2021. De acuerdo con la periodista, ese ingreso coincidió con la expansión de la firma dentro del sistema de contrataciones públicas y con su participación en el negocio de las fotomultas.
Ese esquema ya había sido objeto de investigaciones judiciales por presuntas irregularidades durante la gestión del exministro de Transporte bonaerense Jorge D'Onofrio.
El patrimonio de Ferrante, bajo análisis
Según Vázquez, la Justicia también investiga el patrimonio de Ferrante. En ese marco, el juez federal que interviene en la causa ordenó levantar el secreto fiscal y bancario para analizar la evolución de sus bienes.
La periodista recordó además que Ferrante ya había aparecido mencionada en otra investigación judicial por presuntas maniobras de facturación apócrifa junto a su expareja, Ever Russo.
Otro de los aspectos que expuso la investigación es la existencia de una presunta triangulación de fondos mediante universidades nacionales para canalizar contrataciones vinculadas al sistema de fotomultas, un mecanismo que, según indicó, ya había sido detectado en expedientes anteriores.
Además, sostuvo que Always Group comparte domicilio legal con otras empresas mencionadas en la causa por las fotomultas y que pudo corroborarse su condición de proveedora tanto del Gobierno bonaerense como del municipio de Almirante Brown.
En cuanto al municipio de Lomas de Zamora, Vázquez explicó que aún no pudo verificar formalmente la existencia de contrataciones debido a la falta de acceso público al registro de proveedores, aunque señaló que los equipos homologados por la empresa serían los mismos que operan en ese distrito.
La documentación fue entregada a los fiscales
Durante la presentación de la investigación, la periodista remarcó la coincidencia temporal entre la llegada de Insaurralde al Gobierno provincial y la inscripción de la empresa como proveedora.
"Fue inscripta como proveedora del Gobierno de la provincia solo diez días después de que Insaurralde asumiera como jefe de Gabinete. Una coincidencia, casualidad, no lo creo", afirmó.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, toda la documentación recopilada fue puesta a disposición del fiscal Sergio Morla, quien investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Insaurralde, y del fiscal Álvaro Garganta, a cargo del expediente que analiza las supuestas irregularidades en el sistema de fotomultas.
La investigación periodística sostiene que esta nueva línea podría sumarse a otras hipótesis sobre presuntas fuentes de financiamiento atribuidas al exfuncionario, entre ellas el manejo de recursos de la Jefatura de Gabinete bonaerense, el negocio del juego y desarrollos inmobiliarios en la costa atlántica.
Por el momento, la causa continúa en etapa de investigación y no existen imputaciones derivadas de esta nueva denuncia. Será la Justicia la que determine si la documentación reunida constituye evidencia suficiente para avanzar sobre las presuntas maniobras y establecer eventuales responsabilidades penales.