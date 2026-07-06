Caso Insaurralde: la Justicia inspecciona los vestidores de Cirio y el exintendente en busca del "tesoro" de los dólares

Resumen para apurados
- La Justicia ordenó inspeccionar viviendas de M. Insaurralde y J. Cirio en Buenos Aires para determinar si allí se grabó un video que muestra fajos de dólares ocultos.
- Peritos de la Policía Federal analizan las propiedades tras detectar contradicciones entre un video de fajos de dólares y las actas del allanamiento realizado en 2023.
- El hallazgo del lugar exacto de la filmación aportará una prueba clave sobre el dinero no declarado, mientras ambos imputados siguen con prohibición de salir del país.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Martín Insaurralde y Jésica Cirio sumó un capítulo. La Justicia ordenó inspecciones oculares simultáneas en el departamento de la modelo en el barrio porteño de Las Cañitas y en la vivienda del exjefe de Gabinete bonaerense en el country Fincas de San Vicente.
El objetivo es realizar un cotejo pericial de los vestidores para confirmar si alguno de ellos es el escenario donde se filmaron las imágenes de los dólares ocultos en cajones.
Peritajes y medidas de precisión en los armarios
Bajo la supervisión de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, los peritos recolectaron imágenes y tomaron medidas exactas de los muebles y ambientes. La mira está puesta en un video donde se observan fajos de dólares envueltos en bolsas plásticas, almacenados en estantes de un vestidor.
El juez Armella dispuso además que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) realice un análisis exhaustivo del material audiovisual. Los expertos deben determinar la autenticidad de las imágenes y descartar manipulaciones. Aunque los investigadores sospechan que la grabación se realizó en la casa de San Vicente hace aproximadamente tres años, el análisis técnico será determinante para establecer la fecha y locación exacta.
Contradicciones y diferencias en la escena
Un punto de conflicto surgió al comparar el video con los testimonios de los efectivos que allanaron la propiedad de San Vicente en octubre de 2023. En aquel entonces, los oficiales describieron el vestidor como un ambiente amplio con vidrios esmerilados. Sin embargo, en el video que circula en la causa, el espacio se ve más estrecho y sin aberturas.
Incluso, los uniformados señalaron que, durante el procedimiento tras el escándalo de Marbella, la casa parecía deshabitada y con los muebles protegidos por sábanas. Estas discrepancias obligaron a la Justicia a profundizar en la inspección ocular para entender si el ambiente fue modificado o si, por el contrario, el video fue registrado en otra propiedad perteneciente al círculo íntimo de la pareja.
El trasfondo de la causa y el pedido de indagatoria
Este operativo se enmarca en la causa iniciada tras el viaje de lujo de Insaurralde a Marbella junto a Sofía Clerici en septiembre de 2023. El fiscal federal Sergio Mola solicitó la indagatoria del exintendente de Lomas de Zamora, a quien señala como presunto líder de una estructura de enriquecimiento ilícito apoyada en testaferros y familiares.
A pesar de que el juez rechazó el pedido de detención para Insaurralde y Cirio, ambos permanecen bajo una prohibición de salida del país. Mientras la Justicia espera los resultados de los peritajes contables sobre el patrimonio de los imputados, el hallazgo del lugar exacto de grabación de los dólares podría convertirse en una prueba irrefutable sobre el manejo de dinero en efectivo no declarado por la pareja.