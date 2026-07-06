Caso Insaurralde: la Justicia inspecciona los vestidores de Cirio y el exintendente en busca del "tesoro" de los dólares

A pesar de que el juez rechazó el pedido de detención para Insaurralde y Cirio, ambos permanecen bajo una prohibición de salida del país. Mientras la Justicia espera los resultados de los peritajes contables sobre el patrimonio de los imputados, el hallazgo del lugar exacto de grabación de los dólares podría convertirse en una prueba irrefutable sobre el manejo de dinero en efectivo no declarado por la pareja.