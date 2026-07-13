Inflación de julio: qué esperan las consultoras privadas después del ajuste de las tarifas

Resumen para apurados
- Consultoras estiman que la inflación de julio en Argentina rondará el 2% porque la baja del consumo compensa las subas estacionales y de tarifas de servicios.
- El índice sigue estable tras el 2,1% de mayo. Pese a las subas en tarifas, transporte y turismo por el receso invernal, los alimentos en góndolas se desaceleraron fuertemente.
- La desinflación continuaría en agosto con proyecciones del 1,8%. Una eventual baja en los combustibles por parte de YPF podría acelerar este descenso del IPC a nivel nacional.
De acuerdo con las proyecciones de las principales consultoras privadas, la inflación de julio volvería a ubicarse alrededor del 2%. A pesar de la presión estacional que ejerce el receso escolar sobre el turismo y otros servicios, los analistas descartan una aceleración marcada frente a junio, cuyo dato oficial se publicará este martes 14. No obstante, la definición sobre el valor de las naftas todavía puede modificar los cálculos finales.
Las metas a mediano plazo muestran un sendero de desinflación gradual. En la última edición del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, se proyectó una variación del 2% para el séptimo mes del año. Esta tendencia se profundizaría hacia agosto, mes para el cual la media de las previsiones baja al 1,8%, manteniéndose cerca de ese nivel durante el resto del año. En una perspectiva anualizada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) espera que la inflación de 2026 cierre en torno al 25%.
El consenso del sector privado exhibe una dispersión acotada, lo que refuerza la expectativa de estabilidad tras el 2,1% registrado en mayo y la desaceleración estimada para junio. A continuación, se detallan las previsiones específicas de las principales firmas del mercado: Analytica 1,8%; Equilibra 1,9%; REM (Banco Central) 2,0%; Qualy Consultora 2,0% y GMA Capital 2,1%.
Tarifas, transporte y el efecto del receso invernal
El esquema de actualizaciones continuará presionando sobre los precios regulados. Durante julio, las tarifas de gas y agua aumentaron un 3%, mientras que los peajes, colectivos y el subte tuvieron ajustes cercanos al 4%. En el caso de los trenes, la actualización llegó al 8,6%. En contraposición, la electricidad registró una variación más contenida, del 1,5% por tercer mes consecutivo.
A este panorama se suma el componente climático. De acuerdo con diario Perfil, Anastasia Daicich, directora de Qualy Consultora, también señaló el encarecimiento de las verduras, afectadas por la ola de frío después de haber subido un 10,4% en junio. Para la economista, el transporte será el rubro con mayor impacto en la medición. Su firma proyecta una inflación mensual del 2%.
Por otra parte, el cobro del aguinaldo y las vacaciones de invierno suelen impulsar los precios del alojamiento, la gastronomía y la recreación. C&T Asesores Económicos observó, sin embargo, que los aumentos perdieron fuerza durante junio y terminaron el mes cerca del 1,5%. La consultora advirtió que el turismo marcará el principal movimiento estacional de julio.
Asimismo, Rocío Bisang, economista de GMA Capital, incorporó el movimiento del dólar entre los factores que pueden incidir sobre los precios. El tipo de cambio registró una suba promedio del 3,7% durante junio. Con los ajustes tarifarios ya aplicados, la firma espera un IPC del 2,1%.
Alivio en los alimentos, pero la caída en el consumo
La contracara de los incrementos estacionales se encuentra en las góndolas. Los alimentos, con excepción de los productos frescos, registraron menores aumentos durante las últimas semanas. Según los datos citados por Qualy, la variación promedio en supermercados descendió del 2,8% al 1,5% en un período de 30 días. Las consultoras también relacionan ese comportamiento con el consumo debilitado.
Frente a este escenario, Ricardo Delgado, director de Analytica, estimó un 1,8% para julio, el mismo registro calculado por la firma para junio. El economista destacó la moderación de los alimentos, el comportamiento estable de los combustibles y ajustes tarifarios similares a los del mes anterior. También tomó como referencia la evolución reciente del índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires. Desde Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina calculó una inflación del 1,9% para junio y consideró que julio podría repetir esa cifra. El economista recordó que los precios relacionados con el turismo suelen reacomodarse durante el receso invernal. También señaló que falta conocer la decisión final sobre los combustibles.
El precio de las naftas podría alterar los cálculos
La variable que mantiene en vilo la precisión de estos pronósticos es la política comercial de YPF, que concentra más de la mitad del mercado minorista de combustibles. Según sostuvo la consultora 1816, la evolución del IPC dependerá parcialmente de esta definición. Sus cálculos indican que las naftas deberían bajar cerca de un 16% para adecuarse a los valores internacionales del petróleo. Una reducción de esa magnitud disminuiría el IPC en unos 0,65 puntos antes de considerar su efecto sobre otros precios.