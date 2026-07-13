Inflación de julio: qué esperan las consultoras privadas después del ajuste de las tarifas

Frente a este escenario, Ricardo Delgado, director de Analytica, estimó un 1,8% para julio, el mismo registro calculado por la firma para junio. El economista destacó la moderación de los alimentos, el comportamiento estable de los combustibles y ajustes tarifarios similares a los del mes anterior. También tomó como referencia la evolución reciente del índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires. Desde Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina calculó una inflación del 1,9% para junio y consideró que julio podría repetir esa cifra. El economista recordó que los precios relacionados con el turismo suelen reacomodarse durante el receso invernal. También señaló que falta conocer la decisión final sobre los combustibles.