Mundial 2026

“Dibu” Martínez apareció cuando Argentina más lo necesitaba: atajadas cruciales contra Suiza y una frase contundente

El arquero sostuvo a la Selección en el momento más complicado del partido y respondió cuando más lo necesitaban. “Donde las papas queman me siento muy confiado”, afirmó.

VOZ DE MANDO. La influencia de “Dibu” Martínez no empieza ni termina en una atajada.
VOZ DE MANDO. La influencia de “Dibu” Martínez no empieza ni termina en una atajada. FOTO TOMADA DE X.COM/ARGENTINA
Por Bruno FaranoEnviado especial Hace 41 Min

Resumen para apurados

  • Emiliano 'Dibu' Martínez salvó a la Selección Argentina con atajadas clave ante Suiza durante el Mundial 2026 para asegurar el pase a las semifinales del torneo.
  • El arquero sostuvo al equipo en el momento más difícil del partido y declaró sentirse muy confiado en las situaciones extremas, luego de un exigente cruce mundialista.
  • Esta actuación ratifica el liderazgo de Martínez en el arco argentino de cara al próximo enfrentamiento contra Inglaterra por un lugar en la final del mundo.
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Temas Mundial 2026 Selección Argentina de fútbolEmiliano “Dibu” Martínez
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