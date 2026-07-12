“Dibu” Martínez apareció cuando Argentina más lo necesitaba: atajadas cruciales contra Suiza y una frase contundente

Resumen para apurados
- Emiliano 'Dibu' Martínez salvó a la Selección Argentina con atajadas clave ante Suiza durante el Mundial 2026 para asegurar el pase a las semifinales del torneo.
- El arquero sostuvo al equipo en el momento más difícil del partido y declaró sentirse muy confiado en las situaciones extremas, luego de un exigente cruce mundialista.
- Esta actuación ratifica el liderazgo de Martínez en el arco argentino de cara al próximo enfrentamiento contra Inglaterra por un lugar en la final del mundo.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
AGENCIA ALAS TURISMO El equipo periodístico de LA GACETA viaja seguro por la ruta mundialista gracias a Alas Turismo. Planifica tu próximo viaje con Franco Ponce y el equipo de expertos.
NOTICIAS RELACIONADAS
Más visto en Mundial 2026