Murió Sam Neill, el reconocido actor de Jurassic Park, a los 78 años

Resumen para apurados
- El actor Sam Neill falleció repentinamente este lunes a los 78 años en Sídney, Australia; aunque padecía un linfoma agresivo, se aclaró que murió libre de cáncer.
- Diagnosticado en 2023 con un raro y agresivo linfoma no Hodgkin, el actor neozelandés falleció acompañado de su familia tras una destacada carrera en cine y televisión.
- Su muerte conmociona a la industria global; deja un legado indeleble en el cine gracias a su icónico papel de Alan Grant y su versatilidad en producciones internacionales.
Sam Neill, quien fuera el prestigioso paleontólogo Alan Grant en la famosa saga Jurassic Park, falleció este lunes a los 78 años de forma repentina. El intérprete que participó tanto en películas de acción, como de comedia y terror padecía desde hace tiempo un tipo raro y agresivo de linfoma, sin embargo se afirmó que el cáncer no fue la causa de muerte del artista neozelandés.
La figura de Jurassic Park y Plenty falleció este lunes en Sídney, Australia de acuerdo con el comunicado publicado en las redes sociales del artista. El anuncio que fue publicado alrededor de las 2 de la mañana en la Argentina, detalló que su deceso fue “repentina e inesperada” y que estuvo acompañado de su familia en el momento de su partida.
Neill padecía un extraño linfoma pero falleció "libre de cáncer"
“Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que lo caracterizó toda su vida”, señaló el comunicado. A la vez los allegados decidieron hacer una mención especial al personal que se encargó de la salud del protagonista: “La familia quisiera expresar su mayor gratitud al equipo del Hospital Privado de San Vicente por su increíble cuidado”.
En el documento también se detalla que “Sam permaneció libre de cáncer”. En 2023, Neill reveló que le habían diagnosticado linfoma angioinmunoblástico de células T, un tipo raro y agresivo de linfoma no Hodgkin. Además de atacar el sistema linfático, este trastorno suele infiltrar otros órganos como el hígado, el bazo y la médula ósea.
Una trayectoria versátil y el salto a la fama internacional
Finalmente el texto expresa que “mayores detalles serán publicados más tarde, pero por ahora, en nombre de la familia, rogamos se respete la privacidad mientras navegan este inconmensurable dolor”, explicaron.
Sam Neill fue uno de los actores más versátiles de los últimos tiempos. Surgido de la generación de artistas neozelandeses que alcanzaron fama internacional tras el auge del cine australiano a finales de los años 70, Neill pasó del cine de autor a las superproducciones, esquivando velocirraptores en “Jurassic Park” pero también coprotagonizando la comedia de Alan Ayckbourn "Sweet Revenge" junto a Helena Bonham Carter, sin olvidar las cintas junto a Meryl Streep “Plenty", del director australiano Fred Schepisi, y también, igualmente bajo la dirección del cineasta, «A Cry in the Dark», un film sobre las sensacionalistas consecuencias del asesinato de un bebé por un dingo en el Outback australiano.
El impacto global de Jurassic Park
De acuerdo con el informe de la Associated Press, Neill recibió una nominación al Emmy por su interpretación del personaje principal en la miniserie «Merlin» de 1998 y otra como narrador de «Wild New Zealand» de 2017.
Pero quizás la mayor fama le llegó con "Jurassic Park", donde interpretó al paleontólogo Alan Grant, quien es convocado a una isla cercana a Costa Rica donde se ha construido un parque temático para albergar manadas de dinosaurios clonados. Compartió reparto con Laura Dern, Jeff Goldblum y Richard Attenborough. Su personaje era reflexivo y razonable, un científico que advirtió al cerebro del parque temático antes del caos: "Dinosaurios y humanos, dos especies separadas por 65 millones de años de evolución, han sido repentinamente reunidas. ¿Cómo podemos siquiera imaginar qué esperar?". Grant sobrevivió a los aterradores sucesos cuando las criaturas se escaparon, pero no regresó para "El mundo perdido: Parque Jurásico II" en 1997. Volvió para la tercera entrega en 2001 y para "Jurassic World: Dominion" en 2022.