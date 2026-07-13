Murió Sam Neill, el reconocido actor de Jurassic Park, a los 78 años

Pero quizás la mayor fama le llegó con "Jurassic Park", donde interpretó al paleontólogo Alan Grant, quien es convocado a una isla cercana a Costa Rica donde se ha construido un parque temático para albergar manadas de dinosaurios clonados. Compartió reparto con Laura Dern, Jeff Goldblum y Richard Attenborough. Su personaje era reflexivo y razonable, un científico que advirtió al cerebro del parque temático antes del caos: "Dinosaurios y humanos, dos especies separadas por 65 millones de años de evolución, han sido repentinamente reunidas. ¿Cómo podemos siquiera imaginar qué esperar?". Grant sobrevivió a los aterradores sucesos cuando las criaturas se escaparon, pero no regresó para "El mundo perdido: Parque Jurásico II" en 1997. Volvió para la tercera entrega en 2001 y para "Jurassic World: Dominion" en 2022.