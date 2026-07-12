Opinión La UNT minera, en busca de sacarse el sambenito SAMBENITO. El “Auto de fe de la Inquisición”, de Francisco de Goya. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Roberto Delgado Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánEscuela de Agricultura y Sacarotecnia de la Universidad Nacional de TucumánCausa YMAD Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Ningún atajo: el desarrollo se construye empresa por empresa Agua para el presente, naturaleza para el futuro La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella” En el Mundial de las apuestas, todos perdemos La Capital de la desconfianza: por qué Chahla todavía no da el “sí”