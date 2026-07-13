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Recuerdos fotográficos: 25 de Mayo y Córdoba, esquina gastronómica

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: 25 de Mayo y Córdoba, esquina gastronómica
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 3 Hs

Esquina noroeste de Córdoba y 25 de Mayo ha sido un punto clave de la gastronomía en el microcentro. En el medio de la 25, calle central que une las plazas Urquiza al norte con la plaza Independencia, y en el medio de la Cordoba, la más cercana al centro por la que circulan ómnibus hacia el oeste, siempre ha sido una esquina de intensa actividad comercial y de circulación peatonal, incluso en fines de semana y hasta en horas de la noche.

Recuerdos fotográficos: 25 de Mayo y Córdoba, esquina gastronómica

Esta foto se publica en el libro Imágenes: el Tucumán del Pasado vol 1-la banca y el comercio-. Se muestra la esquina, calificada como “de larga tradición gastronómica”, y se describe que se trata de los años 60. El local –dice- “fue sede sucesiva de los bares ‘Celta’, ‘El Trébol’ y ‘Central’ antes de su transformación de hace pocos años”.

Recuerdos fotográficos: 1917. La tienda La Chicago, en Mendoza y Muñecas

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Hoy se encuentra allí “Il Postino” con nueva edificación y grandes ventanales (segunda foto). La vereda de 25 de Mayo ha sido ensanchada para la semipeatonal, aunque el sector de la esquina sigue siendo angosto para la intensa circulación de peatones en las horas pico.

Recuerdos fotográficos: 25 de Mayo y Córdoba, esquina gastronómica
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