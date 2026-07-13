Recuerdos fotográficos: 25 de Mayo y Córdoba, esquina gastronómica

Esquina noroeste de Córdoba y 25 de Mayo ha sido un punto clave de la gastronomía en el microcentro. En el medio de la 25, calle central que une las plazas Urquiza al norte con la plaza Independencia, y en el medio de la Cordoba, la más cercana al centro por la que circulan ómnibus hacia el oeste, siempre ha sido una esquina de intensa actividad comercial y de circulación peatonal, incluso en fines de semana y hasta en horas de la noche.