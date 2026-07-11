Inflación, consumo y empleo: por qué los servicios aumentan más que los bienes y qué impacto tiene en Tucumán

La desaceleración de la inflación comienza a consolidarse, pero el alivio todavía no se percibe de la misma manera en todos los rubros. Mientras los precios de muchos bienes muestran una tendencia a estabilizarse e incluso algunos registran bajas por la mayor competencia y la apertura de importaciones, los servicios continúan encabezando los aumentos mensuales. Según el economista Gabriel Fridrij, se trata de un proceso de normalización de la economía argentina que todavía tiene recorrido por delante y que también repercute en la realidad de Tucumán.