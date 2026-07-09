Se aceleró la inflación de alimentos en la primera semana de julio

Entre los factores que podrían influir durante el mes aparece el nuevo escenario internacional, marcado por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que volvió a presionar al alza el precio internacional del petróleo. Si bien por ahora ese movimiento no se trasladó a los combustibles en Argentina, podría afectar las expectativas sobre la evolución de los precios en las próximas semanas.