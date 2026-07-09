Se aceleró la inflación de alimentos en la primera semana de julio

Resumen para apurados
- En la primera semana de julio, los precios de alimentos en Argentina subieron un 2,4% impulsados por carnes y verduras, según informó la consultora privada LCG.
- El dato interrumpe seis semanas de subas acumuladas de apenas el 0,5%. Sin embargo, el promedio mensual de los últimos 30 días desaceleró al 0,8%, el mínimo en cinco meses.
- Aunque es prematuro anticipar la inflación de julio, analistas advierten que la volatilidad del petróleo internacional podría presionar las expectativas de precios internas.
Los precios de los alimentos registraron un fuerte aumento del 2,4% en la primera semana de julio, según un relevamiento de la consultora LCG. El dato marca un cambio de tendencia respecto de las seis semanas anteriores, período en el que los incrementos acumulados apenas habían alcanzado el 0,5%.
El principal impulso provino de las carnes y las verduras, que explicaron cerca del 75% de la inflación semanal de alimentos. Sin embargo, el promedio mensual continúa mostrando señales de desaceleración, ya que descendió al 0,8%, el registro más bajo de los últimos cinco meses.
La carne y las verduras lideraron los aumentos
De acuerdo con el informe, las verduras encabezaron las subas con un incremento del 5,7%, seguidas por las carnes, que aumentaron un 4,3% durante la primera semana del mes. Ambos rubros fueron los únicos que superaron el promedio general del 2,4%.
Detrás se ubicaron:
Productos de panificación, cereales y pastas: 2,3%
Productos lácteos y huevos: 1,2%
Frutas: 1%
Azúcar, miel, dulces y cacao: 0,5%
Bebidas e infusiones para consumir en el hogar: 0,5%
Comidas listas para llevar: 0,3%
En contrapartida, dos categorías mostraron bajas de precios:
Aceites: -0,6%
Condimentos y otros productos alimenticios: -1,3%
Por su peso dentro de la canasta de consumo, las carnes aportaron 1,32 puntos porcentuales de la inflación semanal de alimentos, mientras que las verduras contribuyeron con 0,46 puntos, concentrando entre ambos más del 74% del incremento total.
El promedio mensual sigue desacelerándose
A pesar del fuerte salto semanal, el promedio móvil de las últimas cuatro semanas continuó descendiendo. La inflación mensual de alimentos cayó al 0,8%, luego de una secuencia de bajas que había registrado niveles de 2,5%, 1,9%, 1,5%, 1,1% y ahora 0,8%.
En la medición mensual, el rubro con mayor incremento fue Azúcar, miel, dulces y cacao, con una suba del 2,8%, seguido por Productos lácteos y huevos, que aumentaron 2,5%.
También registraron aumentos:
Verduras: 1,8%
Carnes: 1%
Aceites: 0,8%
Bebidas e infusiones: 0,4%
Productos de panificación, cereales y pastas: 0,3%
En tanto, cerraron con bajas:
Comidas listas para llevar: -0,6%
Frutas: -1,9%
Condimentos y otros productos alimenticios: -4%
Qué puede pasar con la inflación de julio
Desde la consultora advirtieron que el fuerte incremento registrado en la primera semana no permite anticipar cuál será la inflación general de julio, ya que el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) depende también de la evolución de otros bienes y servicios.
Entre los factores que podrían influir durante el mes aparece el nuevo escenario internacional, marcado por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que volvió a presionar al alza el precio internacional del petróleo. Si bien por ahora ese movimiento no se trasladó a los combustibles en Argentina, podría afectar las expectativas sobre la evolución de los precios en las próximas semanas.
Claves del informe
Los alimentos subieron 2,4% en la primera semana de julio.
La carne (4,3%) y las verduras (5,7%) explicaron casi el 75% del aumento.
El promedio mensual desaceleró al 0,8%, el nivel más bajo en cinco meses.
La evolución de la inflación general dependerá también del comportamiento de otros precios de la economía durante el resto del mes.