Ahorrar en el segundo semestre: ¿qué rinde más entre inflación, plazo fijo y dólar?

El dólar es la otra opción que muchos miran para no perder contra los precios. Tras el salto de junio ronda los $1.500, y el REM lo proyecta cerca de $1.658 para diciembre: un recorrido que, para lo que resta del año, queda en un rango parecido al de la inflación y al de un plazo fijo. En el escenario del REM, comprar dólares no promete ganarle a los precios, y es la opción más volátil de las tres.