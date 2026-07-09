Advierten que El Niño podría tener impacto sobre la inflación: ¿cómo funciona?

Resumen para apurados
- Morgan Stanley advirtió que la intensificación del fenómeno de El Niño podría elevar la inflación en Latinoamérica debido a daños en cosechas y energía durante esta temporada.
- El mercado ya aplica una prima de riesgo climático ante posibles alteraciones en la cadena de suministros y materias primas, tras la alerta de la ONU sobre climas extremos.
- Países como Brasil, Perú y Colombia sufrirán el mayor impacto inflacionario, lo que obligará a ajustar la política monetaria y elevaría la inflación hacia fines de 2026.
El fenómeno de El Niño dejó de ser solo un fenómeno meteorológico para pasar a convertirse en un problema que podría afectar la economía en Latinoamérica, señala un artículo de Bloomberg Línea. La publicación se basa en la postura de los analistas de Morgan Stanley, quienes esta semana aseguraron que la confirmación de El Niño para esta temporada "desplaza el debate económico de su ocurrencia a su severidad, persistencia y cronología".
La semana pasada el organismo meteorológico de la Organización de las Naciones Unidas anticipó que la intensificación de El Niño podría producir "más fenómenos meteorológicos extremos". Se trata de la fase cálida de un ciclo climático que afecta las aguas de los océanos elevando su temperatura. Se prevé que esta temporada su potencia alcance niveles preocupantes, desatando eventos naturales desafortunados y preocupantes para ciudades y campos.
Cómo El Niño puede afectar la economía
En el mercado, bancos de inversión y gestores de activos ya están aplicando una "prima de riesgo climática", asegura Bloomberg. Es una medida anticipatoria a los percances que podría ocasionar El Niño –cuyo pronóstico de potencia es alarmante– sobre la materia prima. Ejemplo de ello es lo que sucedió con el café arábigo, cuyo rendimiento pasó de subir un 16% a caer un 9% como parte de las estrategias del mercado por la incertidumbre que produce El Niño.
"Si el fenómeno termina afectando las cosechas, la energía o las cadenas de suministro, el impacto podría extenderse mucho más allá del café", sostiene el artículo. Las consecuencias, en este sentido, podrían alcanzar a la inflación, elevándola, y fortaleciendo el dólar frente a las monedas latinoamericanas.
El Niño y la inflación
Morgan Stanley ya no debate sobre si El Niño ocurrirá o no o qué sitios afectará. Ahora se busca hacer estimaciones sobre qué intensidad tendrá para poder prever sus consecuencias. El cambio determina la magnitud del posible shock de los próximos meses sobre la oferta de alimentos y energía. La ONU anticipó que en los próximos tres meses, el clima mundial sufrirá alteraciones a raíz de este fenómeno.
Los países que más riesgo corren, según los analistas, serían Brasil, Perú y Colombia. “Sus escenarios contemplan que un episodio muy intenso podría añadir hasta 168 puntos básicos a la inflación brasileña, 132 puntos básicos en Colombia y 209 puntos básicos en Perú”. Aunque de modo más moderado, México también podría sufrir un impacto.
La traslación del fenómeno meteorológico a la economía se da, de acuerdo a lo explicado en el artículo, por una reacción de los bancos a la indexación, al tipo de cambio o al estrés fiscal. “El momento en que se materialicen los efectos de El Niño será determinante para la inflación y, por extensión, para las decisiones en política monetaria”, señalan los especialistas y anticipan que la inflación podría ir en crecimiento desde fines de 2026 hasta el primer semestre de 2027.