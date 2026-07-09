Advierten que El Niño podría tener impacto sobre la inflación: ¿cómo funciona?

La traslación del fenómeno meteorológico a la economía se da, de acuerdo a lo explicado en el artículo, por una reacción de los bancos a la indexación, al tipo de cambio o al estrés fiscal. “El momento en que se materialicen los efectos de El Niño será determinante para la inflación y, por extensión, para las decisiones en política monetaria”, señalan los especialistas y anticipan que la inflación podría ir en crecimiento desde fines de 2026 hasta el primer semestre de 2027.