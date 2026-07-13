Ingenio La Trinidad: la Fiscalía y la defensa coinciden en que el régimen de regularización fiscal frena un procesamiento

Frente a la apelación interpuesta por las representaciones de los imputados, el Fiscal General Vehils Ruiz enfocó su cuestionamiento en los defectos normativos del fallo emitido. El representante del Ministerio Público Fiscal advirtió de modo categórico que “la fundamentación del auto de procesamiento adolece de omisiones que habilitan la aplicación al caso del supuesto regulado en el artículo 123 del CPPN”. En ese contexto, criticó que el juez limitara de modo exclusivo su análisis a las leyes 27.430 y 27.799, y omitió evaluar deliberadamente si el escenario penal encuadraba de lleno dentro del régimen de amnistía económica y recaudación fijado por el Congreso de la Nación mediante la Ley 27.743 y su Decreto Reglamentario 608/2024. Según él las disposiciones vigentes del artículo 5 de la Ley 27.743 determinan explícitamente que el acogimiento formal a dicho régimen impositivo producirá de forma automática la suspensión de las acciones penales en curso, cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre que no medie una sentencia firme. Asimismo, Vehils Ruiz puso especial énfasis en que el Decreto 608/2024 dictado por el Poder Ejecutivo nacional incluyó expresamente en su artículo 1° al delito tipificado en el artículo 15 inciso “c” del Régimen Penal Tributario -asociación ilícita fiscal- entre las figuras perfectamente susceptibles de ampararse bajo el efecto extintivo de la acción penal. “La figura de asociación ilícita tributaria está incluida dentro las hipótesis sujetas a suspensión”, sentenció el jefe de los fiscales en su dictamen, señalando que el juez federal de Tucumán vulneró el principio de legalidad y la doctrina penal al dictar los procesamientos ignorando estas pautas operativas fundamentales. Consecuentemente, el fiscal Vehils Ruiz concluyó que dado que la supuesta organización criminal funcionaba únicamente a través del Ingenio La Trinidad, el juzgado de primera instancia poseía la obligación ineludible de verificar y comprobar contablemente si el perjuicio fiscal denunciado por el Estado fue regularizado antes de estampar la rúbrica del procesamiento.