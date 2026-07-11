Recomendaciones a la Capital: cómo el Estado puede mitigar los efectos de la inflación

El primero fue la construcción, que “muestra señales mixtas que reflejan una recuperación incipiente pero aún no consolidada”, dice el texto. El segundo fue el turismo, en el que se manifestó que existe un comportamiento marcadamente estacional, con una temporada alta concentrada entre los meses de mayo y septiembre, y una temporada baja durante el verano. El tercer eje a considerar fue el consumo de bienes durables: allí se observó que el patentamiento de automóviles muestra una caída significativa, mientras que el de motocicletas evidencia una tendencia creciente.