Carta orgánica del Banco Central: los principales ejes de la reforma que impulsa el Gobierno

"El segundo punto es la prohibición total y absoluta de financiar al fisco, porque toda la decadencia argentina deriva del déficit fiscal. Esto de gastar más de lo que tenemos alegando que se preocupan por la gente... Con esa estupidez sensiblera generaron déficit fiscal durante 123 años y le arruinaron la vida a los argentinos", sostuvo durante su participación en el programa ¿Dónde estamos?, de FM NOW.