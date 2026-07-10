Carta orgánica del Banco Central: los principales ejes de la reforma que impulsa el Gobierno

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei enviará al Congreso una reforma de la carta orgánica del Banco Central argentino para enfocarlo solo en preservar el valor de la moneda.
- La iniciativa prohíbe el financiamiento al Tesoro bajo penas de prisión, limita el reparto de utilidades ficticias y otorga mayor estabilidad a las autoridades de la entidad.
- La reforma busca garantizar la independencia a largo plazo del organismo frente a decisiones políticas e implementar un control de gasto público similar al modelo de EE. UU.
La administración de Javier Milei impulsa una reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República (BCRA). Este viernes, el presidente explicó los puntos principales de la iniciativa que apunta a que la entidad recupere un único mandato: "preservar el valor de la moneda", es decir, del peso argentino.
Según Milei, el punto de partida de la reforma es terminar con el concepto de que la política monetaria puede perseguir varios objetivos al mismo tiempo. "Es una declaración de ignorancia", afirmó en referencia a la Carta Orgánica vigente desde 2012, impulsada durante el kirchnerismo.
"El segundo punto es la prohibición total y absoluta de financiar al fisco, porque toda la decadencia argentina deriva del déficit fiscal. Esto de gastar más de lo que tenemos alegando que se preocupan por la gente... Con esa estupidez sensiblera generaron déficit fiscal durante 123 años y le arruinaron la vida a los argentinos", sostuvo durante su participación en el programa ¿Dónde estamos?, de FM NOW.
El jefe de Estado explicó que el proyecto, que prevé enviar al Congreso en las próximas semanas, busca "prohibir explícitamente el financiamiento del BCRA, ya sea de manera directa o indirecta, al Tesoro".
"Esto es muy importante porque implica que la política no va a poder abusar más de esta herramienta que ha estafado a los argentinos. Entonces, si usted viola la independencia del BCRA debería ir preso; el directorio del Banco Central que avale eso debería ir preso; el Poder Ejecutivo, que fue responsable de eso, debería ir preso, y también diputados y senadores que hagan este tipo de desastres", insistió.
Más independencia para las autoridades del Banco Central
El tercer pilar de la reforma busca reforzar la autonomía institucional del Banco Central mediante cambios en su sistema de gobernanza.
"El proyecto dejará establecido que usted no puede echar al presidente del Banco Central y al directorio de cualquier manera porque, si trabajan bien, los políticos populistas los van a echar. Estamos trabajando en mecanismos para que remover al presidente del Banco Central y a su directorio sea difícil", señaló Milei.
El límite a la distribución de utilidades
El cuarto eje de la iniciativa consiste en restringir la posibilidad de distribuir utilidades generadas por el Banco Central. "Esto es porque muchas veces existen lo que se llaman utilidades ficticias", explicó el mandatario, en referencia a las ganancias contables que puede obtener la entidad, por ejemplo, tras una devaluación del peso.
De acuerdo con el proyecto, esas ganancias no podrán distribuirse. En los últimos dos años, la propia administración Milei recurrió a esos recursos para obtener fondos que luego destinó a la compra de títulos de deuda en dólares que el Tesoro había entregado previamente al Banco Central a cambio del uso de reservas para cancelar deuda.
"Si se generan esos resultados, vamos a constituir una reserva técnica que impida distribuirlos", afirmó.
Además, tampoco podrán distribuirse dividendos provenientes de los resultados favorables de las inversiones financieras del organismo.
"Supongamos que el Banco Central tuviera U$S100.000 millones en bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años que rinden 5%. En ese caso tendría ganancias por U$S5000 millones al año y lo que nosotros decimos es que no se pueden distribuir, sino utilizarlas para capitalizar al BCRA", argumentó.
No obstante, explicó que para evitar que una eventual capitalización sostenida derive en un "equilibrio deflacionario", "va a haber una alerta temprana cuando la inflación local baje por debajo de la inflación de referencia y una cláusula condicional que permitirá pagar dividendos en caso de que la inflación entre en terreno negativo".
Eliminación de las Letras Intransferibles y mecanismo de "shutdown"
Durante la entrevista, Milei también ratificó que avanzará con la eliminación de las Letras Intransferibles (LI), el mecanismo creado durante el kirchnerismo para utilizar reservas del Banco Central en el pago de deuda pública.
El presidente sostuvo que impulsa esta reforma para "terminar con 91 años de abuso de la política al sector privado vía inflación" y porque existe una política fiscal de austeridad que, según afirmó, "es muy importante que se siga manteniendo, algo que nosotros ya tenemos por ley".
En ese marco, anticipó que incorporará un mecanismo similar al "shutdown" que funciona en Estados Unidos para reforzar el equilibrio fiscal. "Ya establecimos que cada vez que usted asigna un gasto, en la Ley de Administración Financiera, le tiene que asignar una partida. Pero, como muchas veces los políticos subestiman el gasto, lo hacen a propósito, y sobreestiman los ingresos para poder gastar alegremente, agregaremos esta condición de shutdown", indicó.
"El shutdown es un mecanismo para mantener las cuentas en orden, para evitar los abusos que la política llevó a cabo durante 123 años contra los argentinos de bien", sentenció.