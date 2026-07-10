Opinión›ANÁLISIS Jaldo salió 0 a 0, pero hubo algunos goles Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Osvaldo Jaldo. Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánOsvaldo Jaldo9 de JulioJavier MileiVictoria VillarruelLisandro Catalán Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Tucumán se prepara para los festejos de la Selección y el 9 de Julio: 5.500 policías custodiarán las calles 9 de Julio: el operativo sanitario asistió a 163 personas en la primera jornada de la Fiesta Patria Prestaciones del PAMI: Jaldo reclamó una deuda histórica de $40.000 millones Lo más popular Si tenés entre 18 y 30 años y una idea, esta convocatoria cubre formación, viajes y estadía El desayuno saludable que recomienda Harvard: qué comer por la mañana para cuidar el metabolismo El secreto para que el arroz quede en su punto: errores que debes evitar al cocinarlo Tucumán tendrá su primer Modelo G20 para estudiantes universitarios: cómo participar Una celebración para volver a encontrarnos Ranking notas premium Archivaron la denuncia penal contra la Junta Electoral de la UNT por la suspensión de la elección del rector De los pozos a la privatización de Milei: por qué el plan para las castigadas rutas del NOA es solo tapar baches Jaldo salió 0 a 0, pero hubo algunos goles Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones