El crédito en pesos continúa estancado

El salto en las tasas, la caída del ingreso disponible, por el retroceso del salario real y el ajuste de tarifas -las familias destinan cada vez más ingresos al pago de deudas previas- conspiraron contra los préstamos. El salto en la morosidad lleva a una mayor racionalización del crédito y a que las entidades financieras exijan una prima mayor para compensar la irregularidad. Sumado a esto, el calendario electoral también juega un rol en la perspectiva de reducción de tasas activas, sobre todo en Personales, que suelen pactarse a 24 meses: los bancos se resguardan ante el riesgo de que, si el BCRA volviera a endurecer la política monetaria en el tramo electoral, la suba de las tasas pasivas les achique el margen sobre esos préstamos ya pactados, acota Invecq.