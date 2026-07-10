Seguridad

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

El tribunal consideró que no se acreditó el ensañamiento en el asesinato del juez y dejó sin efecto la prisión perpetua de la ex policía.

EMA GÓMEZ. En 2015 se le agravó la condena por “ensañamiento” y ese fallo fue revisado y cambiado ahora. Saldría libre pronto. la gaceta / archivo
EMA GÓMEZ. En 2015 se le agravó la condena por “ensañamiento” y ese fallo fue revisado y cambiado ahora. Saldría libre pronto. la gaceta / archivo
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 16 Min

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