Seguridad A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos El tribunal consideró que no se acreditó el ensañamiento en el asesinato del juez y dejó sin efecto la prisión perpetua de la ex policía. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL EMA GÓMEZ. En 2015 se le agravó la condena por “ensañamiento” y ese fallo fue revisado y cambiado ahora. Saldría libre pronto. la gaceta / archivo Por Juan Manuel Montero Hace 16 Min Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Héctor Agustín AráozEma Hortencia GómezInseguridadViolencia Tamaño texto Comentarios Lo más popular Cómo murieron los motociclistas tucumanos “Ruly” Becker y Martín Blasco en Humahuaca A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos De los pozos a la privatización de Milei: por qué el plan para las castigadas rutas del NOA es solo tapar baches Tucumán: el impuesto Inmobiliario sube un 9,9% y el Automotor se reajusta hasta un 7,8% Jaldo salió 0 a 0, pero hubo algunos goles Ranking notas premium Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos Los abrazos que faltan De los pozos a la privatización de Milei: por qué el plan para las castigadas rutas del NOA es solo tapar baches