Política

Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete tras el Tedeum con foco en la reforma del BCRA

El encuentro en Balcarce 50 se realizó tras la celebración religiosa del 9 de Julio y sirvió para delinear una de las principales iniciativas económicas que el Gobierno enviará al Congreso.

REUNIÓN. El presidente Milei y su gabinete en Casa Rosada.
REUNIÓN. El presidente Milei y su gabinete en Casa Rosada.
Hace 39 Min

Resumen para apurados

  • Javier Milei encabezó este jueves una reunión de Gabinete en Casa Rosada tras el Tedeum para definir el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
  • El encuentro se realizó tras la homilía religiosa contra la corrupción y marcó el debut de Diego Santilli como jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni.
  • La reforma es una iniciativa clave del Gobierno para profundizar sus cambios económicos e institucionales, y será enviada al Congreso para su debate y aprobación.
Resumen generado con IA

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este jueves una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, luego de participar del tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. 

El encuentro estuvo centrado en el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las iniciativas económicas que el Gobierno busca impulsar en el Congreso.

La reunión se llevó a cabo después de la ceremonia religiosa en la que el arzobispo Jorge García Cuerva cuestionó las "cuevas de la corrupción" y llamó a "ser honestos y transparentes", en un mensaje pronunciado ante las principales autoridades nacionales.

La reforma del Banco Central, eje de la reunión

Durante el encuentro, el principal tema de análisis fue la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Desde el Gobierno adelantaron que Milei realizará una presentación para explicar los alcances y los objetivos de la iniciativa, que deberá ser debatida por el Congreso.

La administración libertaria considera que el proyecto forma parte de su estrategia para profundizar los cambios en materia económica e institucional.

Primer Gabinete con Diego Santilli como jefe de Gabinete

La reunión también marcó el debut de Diego Santilli como jefe de Gabinete. Se trató del primer encuentro ministerial que encabezó en ese rol, luego del alejamiento de Manuel Adorni en medio de los escándalos derivados de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

El ex ministro del Interior, que absorbió esas funciones en su nuevo cargo, venía de participar el miércoles de la reunión de la mesa política convocada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

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