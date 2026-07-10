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De los pozos a la privatización de Milei: por qué el plan para las castigadas rutas del NOA es solo tapar baches

De los miles de kilómetros que el Gobierno nacional busca concesionar, las nuevas autopistas proyectadas se concentrarán en el centro del país. Mientras tanto, el colapso de tramos clave como la ruta 9/34 en Salta y el futuro de la 157 en Tucumán abren interrogantes sobre el futuro

RUTA 9. Mensaje que aparece en el arco que marca el límite entre Tucumán y Salta. Unos kilómetros más al norte empiezan los problemas
RUTA 9. Mensaje que aparece en el arco que marca el límite entre Tucumán y Salta. Unos kilómetros más al norte empiezan los problemas LA GACETA/ARCHIVO
José Názaro
Por José Názaro Hace 10 Hs

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