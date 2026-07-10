De los pozos a la privatización de Milei: por qué el plan para las castigadas rutas del NOA es solo tapar baches
De los miles de kilómetros que el Gobierno nacional busca concesionar, las nuevas autopistas proyectadas se concentrarán en el centro del país. Mientras tanto, el colapso de tramos clave como la ruta 9/34 en Salta y el futuro de la 157 en Tucumán abren interrogantes sobre el futuro
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