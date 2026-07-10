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Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca

Viajaban en un grupo que fue embestido por un auto. Una larga vida ligada al deporte motor.

POSTALES. Becker y Blasco solían compartir viajes en grupo junto a otros motociclistas tucumanos con los que recorrieron diferentes rincones del país.
POSTALES. Becker y Blasco solían compartir viajes en grupo junto a otros motociclistas tucumanos con los que recorrieron diferentes rincones del país. IMAGEN ILUSTRATIVA / FOTO TOMADA DE FACEBOOK
Hace 3 Hs

Un trágico accidente vial conmocionó al deporte motor tucumano, que despide con mucha congoja en las redes sociales a Raúl “Ruly” Becker y Martín Blasco, quienes perdieron ayer la vida a poco más de 10 kilómetros de la localidad jujeña de Humahuaca. 

Becker y Blasco integraban un grupo de tucumanos que había decidido pasar el fin de semana recorriendo la Quebrada de Humahuaca, en otro de los viajes que habitualmente emprendían para compartir ruta, paisajes y experiencias.

COMPAÑEROS. Becker y Blasco habían salido desde Tucumán para completar una recorrida por la Quebrada de Humahuaca. COMPAÑEROS. Becker y Blasco habían salido desde Tucumán para completar una recorrida por la Quebrada de Humahuaca. FOTO TOMADA DE FACEBOOK.COM

"Se fueron dos grandes amigos": el motociclismo tucumano despide a "Ruly" Becker y Martín Blasco

Se fueron dos grandes amigos: el motociclismo tucumano despide a Ruly Becker y Martín Blasco

Vinculados con las motos y el deporte desde hace décadas, Becker ganó tres veces el Rally Transmontaña (junto con Roberto Mambrini, Leonardo Chanfreau y Francisco Luis Gallardo). También fue campeón argentino en la categoría Master de la especialidad.

En tanto, Blasco era hijo de Martín Blasco, reconocido jugador de San Martín, y sobrino de “Boni” Blasco, piloto de automovilismo muy popular en las décadas de 1970 y 1980. Entre otros logros, ganó el Rally Transmontaña de enduro de 1992 junto con Alfredo Cabello. Además, mantenía una fuerte rivalidad deportiva con Rodolfo Bollero.

Los tucumanos viajaban por la ruta 9 hacia el norte. Por razones que no fueron esclarecidas hasta el momento, un automóvil conducido por un hombre de 63 años se cruzó de carril y embistió a los dos integrantes de un grupo que realizaba una travesía. El accidente ocurrió pasando la Granja de la Escuela Normal, al sur de la ciudad.

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