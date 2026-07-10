Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca

Los tucumanos viajaban por la ruta 9 hacia el norte. Por razones que no fueron esclarecidas hasta el momento, un automóvil conducido por un hombre de 63 años se cruzó de carril y embistió a los dos integrantes de un grupo que realizaba una travesía. El accidente ocurrió pasando la Granja de la Escuela Normal, al sur de la ciudad.