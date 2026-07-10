Siguen las alertas del SMN: qué provincias esperan frío extremo, nevadas y lluvias este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas por lluvias, nevadas y frío extremo para este viernes 10 de julio. De acuerdo con el organismo, distintas regiones del país podrían registrar fenómenos meteorológicos que podrían generar complicaciones temporarias en las actividades cotidianas.
Las advertencias incluyen alertas de nivel naranja y amarillo para sectores de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz, con pronósticos de importantes acumulados de nieve, lluvias persistentes y temperaturas bajo cero.
Qué provincias están bajo alerta del SMN este viernes 10 de julio
La alerta naranja por nevadas alcanza a la zona cordillerana de Mendoza, donde se prevén nevadas de variada intensidad. El SMN indicó que la acumulación de nieve podría ubicarse entre 10 y 15 centímetros, aunque en algunos sectores esos valores podrían ser superiores. Además, en las áreas de menor altitud no se descarta la presencia de lluvia o aguanieve.
En tanto, el noroeste de Neuquén se encuentra bajo alerta naranja por lluvias. Allí se esperan precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera puntual. En los sectores más elevados, las precipitaciones podrían presentarse como una combinación de lluvia y nieve.
Por su parte, las provincias de Neuquén y Río Negro también permanecen bajo alerta amarilla por lluvias y nevadas. Para esas zonas se pronostican acumulados de lluvia de entre 10 y 30 milímetros, mientras que las nevadas podrían dejar entre 10 y 20 centímetros de nieve. Al igual que en otras áreas de montaña, existe la posibilidad de lluvia y nieve mezcladas en sectores altos, y de lluvia o aguanieve en las zonas más bajas.
Alerta por frío extremo en Santa Cruz
El SMN también mantiene una alerta amarilla por frío extremo para la provincia de Santa Cruz. Según el pronóstico oficial, las temperaturas mínimas podrían descender hasta los -2 °C, por lo que se recomienda extremar los cuidados, especialmente en los grupos más vulnerables, y mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.