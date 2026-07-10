Siguen las alertas del SMN: qué provincias esperan frío extremo, nevadas y lluvias este viernes

Por su parte, las provincias de Neuquén y Río Negro también permanecen bajo alerta amarilla por lluvias y nevadas. Para esas zonas se pronostican acumulados de lluvia de entre 10 y 30 milímetros, mientras que las nevadas podrían dejar entre 10 y 20 centímetros de nieve. Al igual que en otras áreas de montaña, existe la posibilidad de lluvia y nieve mezcladas en sectores altos, y de lluvia o aguanieve en las zonas más bajas.