Los bancos prestan menos y la mora sigue creciendo: qué pasó con el crédito en junio
Los préstamos personales y la financiación con tarjetas de crédito registraron nuevas bajas, mientras la morosidad siguió en aumento. El crédito bancario en la Argentina representa apenas el 9,2% del PBI, el nivel más bajo de América Latina.
Resumen para apurados
- En junio, el crédito al sector privado en Argentina no logró recuperarse y la morosidad promedio subió al 7,7%, debido a la débil demanda y al riesgo percibido por los bancos.
- Los préstamos con tarjeta cayeron 4,2% interanual y la mora en consumo llegó al 12,7%. Ante esto, los bancos endurecieron los límites de crédito y priorizan financiar al sector público.
- Argentina mantiene el crédito sobre PBI más bajo de la región (9,2%). El impacto futuro dependerá de reactivar préstamos para reducir la mora y salir del estancamiento de consumo.
El crédito al sector privado continúa sin mostrar señales de recuperación, pese a una inflación en descenso y a tasas de interés algo más accesibles. En junio, el stock total de préstamos en pesos al sector privado registró un crecimiento real de apenas 0,3%, impulsado por las líneas destinadas a empresas, mientras que el financiamiento para las familias volvió a retroceder.
De acuerdo con el Informe Monetario Mensual del Banco Central (BCRA), los préstamos vinculados al consumo cayeron 0,8% en términos reales respecto de mayo, es decir, descontando el efecto de la inflación.
Los dos principales instrumentos de financiamiento para el consumo reflejaron esa tendencia. Las financiaciones con tarjetas de crédito se redujeron 4,2% en comparación con junio de 2025, mientras que los préstamos personales retrocedieron 1,1% en la medición interanual.
La mora sigue en aumento
Al mismo tiempo, la morosidad del sistema bancario continúa creciendo. Un informe de la consultora 1816, citado por Infobae y elaborado con la misma metodología utilizada por el Banco Central, indicó que la irregularidad en los préstamos para el consumo pasó del 12,1% en abril al 12,7% en mayo. En el caso de las empresas, el indicador subió de 3,3% a 3,5%, mientras que el promedio del sector privado avanzó del 7,3% al 7,7%.
Los analistas sostienen que el escaso dinamismo del crédito contribuye a mantener elevados esos niveles de mora. El indicador surge de la relación entre los préstamos en situación de atraso y el stock total de créditos otorgados. Por eso, aun cuando los planes de refinanciación implementados por distintas entidades permitan reducir los incumplimientos, la morosidad seguirá mostrando cifras negativas mientras no aumente la colocación de nuevos préstamos.
Los bancos priorizan reducir riesgos
Desde hace varios meses, las entidades financieras optaron por no impulsar el otorgamiento de créditos. Según explicaron desde el sector, la decisión responde a dos factores: una demanda débil, en un contexto de consumo privado estancado, y la necesidad de disminuir la exposición al riesgo para sanear sus carteras.
Ante la escasa demanda de financiamiento por parte de familias y empresas, los bancos prefieren destinar una mayor parte de sus recursos a deuda pública y aguardar un escenario más claro antes de expandir el crédito.
Como parte de esa estrategia, endurecieron los criterios de evaluación de clientes, evitaron actualizar los límites de las tarjetas de crédito y mantuvieron tasas de interés elevadas, concentrando los préstamos en los perfiles considerados más seguros.
Tampoco repuntó el financiamiento para la compra de autos
Aunque durante junio se observó una leve recuperación en las ventas de vehículos nuevos y usados, el crédito prendario no acompañó esa mejora.
Según el Banco Central, estos préstamos registraron una caída real de 0,4% respecto del mes anterior, profundizando la tendencia descendente que mantienen desde fines del año pasado. En la comparación interanual, el retroceso fue de 0,6%.
En contraste, los préstamos comerciales continuaron siendo el segmento más dinámico. El BCRA informó que crecieron 1,5% mensual en términos reales y ajustados por estacionalidad, impulsados principalmente por los documentos a sola firma, que avanzaron 2,5%.
En tanto, los documentos descontados permanecieron prácticamente estables, mientras que los adelantos en cuenta corriente, una de las principales herramientas de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, disminuyeron 1,5%.
Hipotecarios y préstamos en dólares, los únicos con saldo positivo
El crédito hipotecario, impulsado por las líneas ajustadas por UVA, mostró un crecimiento real de 1,2% durante junio y una suba interanual del 63%.
Además, continúa siendo el segmento con menor nivel de morosidad, ya que las familias suelen priorizar el pago de la cuota de la vivienda por encima de otros compromisos financieros.
Según el informe del Banco Central, el crédito bancario en pesos representa el 9,2% del Producto Bruto Interno (PBI). Si se incorporan los préstamos en moneda extranjera, la relación asciende al 12,3%. Aun así, la Argentina sigue exhibiendo el nivel de crédito más bajo de América Latina, donde el promedio alcanza el 47% del PBI.
El único segmento que mantiene una expansión sostenida es el de los préstamos en dólares, favorecido por el crecimiento de las exportaciones. En el último año aumentaron 48,7% y cerraron junio con un saldo de U$S 23.741 millones.
El Banco Central precisó que durante junio los préstamos en moneda extranjera al sector privado crecieron U$S 312 millones, impulsados principalmente por los documentos a sola firma destinados a financiar operaciones de comercio exterior.
Por su parte, los depósitos privados en dólares aumentaron U$S 503 millones durante el mismo mes, favorecidos por el pago de capital e intereses del Bopreal por U$S 1.027,8 millones, una parte de los cuales fue retirada posteriormente. El saldo total de depósitos en moneda estadounidense alcanzó los U$S 39.347 millones.