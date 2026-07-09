Los bancos prestan menos y la mora sigue creciendo: qué pasó con el crédito en junio

La mora sigue en aumento

Al mismo tiempo, la morosidad del sistema bancario continúa creciendo. Un informe de la consultora 1816, citado por Infobae y elaborado con la misma metodología utilizada por el Banco Central, indicó que la irregularidad en los préstamos para el consumo pasó del 12,1% en abril al 12,7% en mayo. En el caso de las empresas, el indicador subió de 3,3% a 3,5%, mientras que el promedio del sector privado avanzó del 7,3% al 7,7%.