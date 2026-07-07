El BCRA volvió a comprar dólares y las reservas alcanzaron su punto más alto en casi nueve años

Resumen para apurados
- El Banco Central de Argentina aumentó sus reservas a U$S 49.536 millones, el nivel más alto en casi nueve años, tras una nueva compra de divisas de U$S 25 millones.
- Este logro ocurre tras 123 jornadas consecutivas de compras bajo el nuevo régimen monetario iniciado en enero, acumulando más de U$S 11.400 millones en este periodo.
- Esta mejora récord consolida la posición externa del país bajo la gestión de Javier Milei y fortalece la capacidad de la autoridad monetaria frente a futuros compromisos.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a mostrar una fuerte mejora en su posición externa. Las reservas internacionales superaron los U$S49.000 millones y alcanzaron su nivel más alto en casi nueve años, mientras que la autoridad monetaria concretó una nueva compra de divisas en el mercado cambiario por U$S25 millones.
El stock de reservas ascendió a U$S49.536 millones, el mayor nivel registrado durante la gestión del presidente Javier Milei, luego de incrementarse en más de U$S1.264 millones en una sola jornada.
El anterior máximo de reservas se había registrado el 28 de mayo, cuando las tenencias en moneda extranjera y otros activos alcanzaron los U$S48.511 millones. Con este nuevo avance, el stock de reservas volvió a niveles que no se observaban desde el 20 de septiembre de 2019, cuando se ubicaba en U$S 49.602 millones.
El BCRA acumula 123 jornadas con saldo comprador
Desde la implementación del nuevo régimen monetario en enero, el Banco Central suma 123 jornadas consecutivas con saldo comprador, período en el que acumuló U$S11.421 millones mediante operaciones en el mercado y en bloque, consignó Infobae.
De acuerdo con los datos oficiales, el único saldo negativo se registró el 2 de enero. Desde entonces, todas las ruedas cambiarias finalizaron con compras de divisas por parte de la autoridad monetaria.
La mayor adquisición diaria se produjo el 10 de abril, cuando el BCRA incorporó U$S457 millones.