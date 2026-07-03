BCRA: qué dice el artículo 3° que Milei calificó de "ignorancia espantosa" y por qué busca derogarlo

El presidente Javier Milei relanzó su ofensiva contra la actual normativa del Banco Central de la República Argentina(BCRA). En el centro de sus críticas se encuentra el artículo 3° de la Carta Orgánica, una pieza legislativa que el mandatario definió como una "declaración de ignorancia espantosa". El objetivo del Ejecutivo es desmantelar la reforma implementada en 2012 para devolver a la entidad un objetivo único: la estabilidad de la moneda.