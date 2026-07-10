Argentina vs. Suiza: qué predijo la tarotista de los famosos para los cuartos de final del Mundial
En la previa del duelo entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, la tarotista Mariam Caleiro lanzó un contundente pronóstico. Aseguró que será un partido cargado de tensión.
Resumen para apurados
- La tarotista Mariam Caleiro predijo que Argentina vencerá a Suiza este sábado en los cuartos de final del Mundial 2026, en un partido que estará marcado por la alta tensión.
- Caleiro afirmó que la Selección llega con energía baja pero fuerte, anticipando un duelo tenso y duro donde el potencial del equipo suizo no será suficiente para vencer.
- Sin aval científico, el pronóstico generó gran repercusión en redes, incrementando la ansiedad e ilusión de los hinchas argentinos antes de disputar el decisivo partido.
La previa del partido entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 está cargada de expectativa. Mientras los hinchas analizan el rendimiento del equipo de Lionel Scaloni, también aparecen las predicciones de quienes aseguran interpretar las energías que rodean al encuentro.
Una de ellas fue Mariam Caleiro, conocida en redes sociales como la "tarotista de los famosos", quien compartió su visión sobre el compromiso que disputará la Albiceleste este sábado y anticipó un duelo de máxima intensidad.
Qué dijo la tarotista sobre Argentina vs. Suiza
A través de sus redes sociales, Caleiro aseguró que el partido estará marcado por la tensión y el nerviosismo, aunque dejó un mensaje alentador para los fanáticos argentinos.
"Va a ser un partido con mucho fuego, mucha batalla. Prepárense para infartarse porque va a ser duro, ya que la Argentina viene con una energía bastante baja. A pesar de todo, los veo muy bien a los argentinos. A Messi también, igual que al equipo. Están muy armados", expresó.
La vidente sostuvo que el encuentro no será sencillo y que la Selección deberá esforzarse al máximo para avanzar a las semifinales del torneo.
El pronóstico sobre Suiza
Al analizar al conjunto europeo, Caleiro reconoció el potencial de su plantel, aunque consideró que no le alcanzará para quedarse con la victoria.
"En Suiza hay buenos jugadores, pero no les va a ir tan bien. No me sale como ganador", afirmó.
Expectativa por los cuartos de final
La Selección argentina llega a esta instancia después de superar a Egipto en un partido que mantuvo en vilo a los hinchas y que dejó momentos de gran tensión. Ahora, el equipo de Lionel Scaloni buscará dar un nuevo paso rumbo al sueño de conquistar el Mundial 2026.
Mientras tanto, las predicciones de Mariam Caleiro generaron repercusión entre los usuarios de las redes sociales, donde muchos compartieron el pronóstico y coincidieron en que el choque ante Suiza promete ser uno de los encuentros más exigentes para la Albiceleste en lo que va del certamen.
Como ocurre con este tipo de lecturas esotéricas, se trata de interpretaciones personales sin sustento científico. Sin embargo, en la antesala de un partido decisivo, no dejan de sumar un ingrediente extra a la ansiedad y la ilusión de los fanáticos argentinos.