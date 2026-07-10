Cómo murieron los motociclistas tucumanos “Ruly” Becker y Martín Blasco en Humahuaca

De acuerdo con las primeras versiones, los motociclistas murieron en el acto. Una de las motos, por la violencia del impacto, terminó incendiándose. El conductor del automóvil también sufrió lesiones en uno de sus brazos y tuvo que ser hospitalizado. Las dos mujeres que viajaban en el vehículo fueron asistidas por una crisis nerviosa. Lo mismo ocurrió con los compañeros de viaje. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades jujeñas no brindaron más detalles sobre cómo se registró la tragedia.