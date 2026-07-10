Seguridad

Cómo murieron los motociclistas tucumanos “Ruly” Becker y Martín Blasco en Humahuaca

La tragedia vial enlutó al ambiente de este deporte.

LAS VÍCTIMAS. Martín Blasco y Raúl “Ruly” Becker murieron en el acto.
LAS VÍCTIMAS. Martín Blasco y Raúl “Ruly” Becker murieron en el acto.
Por Silvia De Las Cruces y Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

Raúl “Ruly” Becker y Martín Blasco, dos reconocidos motociclistas tucumanos, murieron en un accidente registrado a 10 kilómetros de Humahuaca, Jujuy. La tragedia vial enlutó al ambiente de este deporte. La Policía y la Justicia de esa provincia investigan los detalles del siniestro que se registró ayer por la tarde.

Según los primeros informes a los que accedió LA GACETA, el accidente ocurrió pasando la Granja de la Escuela Normal, al sur de la ciudad. Tras el hecho, la Policía de Jujuy dispuso un corte total del tránsito para facilitar las tareas de peritaje y la intervención de los equipos de emergencia. Luego de varias horas, habilitaron media calzada.

Dos motociclistas tucumanos murieron tras un violento choque en Humahuaca

Dos motociclistas tucumanos murieron tras un violento choque en Humahuaca

Según los primeros datos, los tucumanos viajaban por la ruta 9 hacia el norte. Por razones que no fueron esclarecidas hasta el momento, un automóvil conducido por un hombre de 63 años se cruzó de carril y embistió a los dos integrantes de un grupo de tucumanos que realizaba una travesía.

De acuerdo con las primeras versiones, los motociclistas murieron en el acto. Una de las motos, por la violencia del impacto, terminó incendiándose. El conductor del automóvil también sufrió lesiones en uno de sus brazos y tuvo que ser hospitalizado. Las dos mujeres que viajaban en el vehículo fueron asistidas por una crisis nerviosa. Lo mismo ocurrió con los compañeros de viaje. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades jujeñas no brindaron más detalles sobre cómo se registró la tragedia.

Repercusiones

“Se fueron dos grandes amigos con los que compartimos muchas cosas durante mucho tiempo”, sostuvo Gustavo Clark, uno de los compañeros inseparables de “Ruly” Becker y Blasco.

“No sé si la moto es el mejor invento del hombre, pero sí uno de ellos. La sensación de libertad que brinda y los lugares a los que permite llegar le dan sentido a lo que digo”, afirmó Becker en una entrevista publicada por LA GACETA en octubre de 2016. En aquella oportunidad, el ingeniero electricista industrial y docente universitario relató cómo había sido su trayectoria deportiva.

EL LUGAR. La tragedia se registró a 10 kilómetros de Humahuaca. EL LUGAR. La tragedia se registró a 10 kilómetros de Humahuaca.

Compitió en pruebas de pista y de enduro, tanto provinciales como nacionales e internacionales. Hasta que su cuerpo dijo basta y, desde hace más de una década, se convirtió en uno de los principales organizadores de travesías en dos ruedas. Sus allegados destacaron que era un gran transmisor de conocimientos y experiencias.

En esa misma entrevista también habló de otra de sus pasiones. “Ser piloto me encanta. Pero la docencia también me genera entusiasmo, y no sólo en lo referido al manejo de una moto. Soy profesor en la UNT y me apasiona estar frente a los alumnos, mostrarles cosas en un pizarrón. Soy un docente casi de tiempo completo”, explicó.

Becker ya resaltaba hace más de una década la importancia de las travesías en moto. “Siempre repito una frase que no es mía: ‘a los viajes se los disfruta en tres etapas: cuando se los planea, cuando se los realiza y cuando se los cuenta’”, señaló el hombre que reconoció haberse volcado a la preparación y reparación de motos.

"Se fueron dos grandes amigos": el motociclismo tucumano despide a "Ruly" Becker y Martín Blasco

Se fueron dos grandes amigos: el motociclismo tucumano despide a Ruly Becker y Martín Blasco

“Él y su grupo fueron muy generosos a la hora de transmitir conocimientos en estas excursiones. Es una desgracia lo que sucedió”, indicó Jorge Agüero, compañero de ruta. “Eran muy responsables, cuidadosos y se encargaban permanentemente de transmitir los peligros que hay en las rutas”, añadió.

Pioneros

“En el ambiente sentimos una tristeza enorme por ambos. La verdad es que se trata de una pérdida muy dolorosa”, expresó Mario Pasteris, referente del motociclismo tucumano. “‘Ruly’ y Martín fueron pioneros del enduro en Tucumán. Con el paso de los años se volcaron a las llamadas ‘motos gordas’, es decir, a las travesías. Becker seguía vinculado al enduro, aunque ya no de manera competitiva”, añadió en una entrevista con LA GACETA.

Becker ganó tres veces el Rally Transmontaña (junto con Roberto Mambrini, Leonardo Chanfreau y Francisco Luis Gallardo). También fue campeón argentino en la categoría Master de la especialidad.

En tanto, Blasco era hijo de Martín Blasco, reconocido jugador de San Martín, y sobrino de “Boni” Blasco, piloto de automovilismo muy popular en las décadas de 1970 y 1980. Entre otros logros, ganó el Rally Transmontaña de enduro de 1992 junto con Alfredo Cabello. Además, mantenía una fuerte rivalidad deportiva con Rodolfo Bollero.

“Ambos eran muy respetados dentro del ambiente. Sus partidas generaron un profundo impacto entre quienes compartieron rutas y competencias con ellos”, concluyó Pasteris.

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