Milei envió guiños a los gobernadores y abrió el juego para 2027

En ese sentido, advirtió que el gobierno libertario está “entrando en una nueva etapa”, marcada “por el impulso de una ambiciosa agenda de reformas, basado en lo firmado aquí mismo, en el Pacto de Mayo, dos años atrás”. “Nos mueve la posibilidad de llegar a las elecciones para mostrar que la gente nos evalúe en función de cuántas reformas hayamos hecho. Queremos que nos juzguen por el grado al cual logramos cambiar el país, y por eso mismo no tenemos un segundo que perder”, añadió Milei, en otra expresa alusión a los comicios del año próximo.