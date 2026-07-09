Milei envió guiños a los gobernadores y abrió el juego para 2027

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei encabezó el acto del 9 de Julio en Tucumán para agradecer el apoyo de los gobernadores y proyectar su gestión hacia las elecciones de 2027.
- Flanqueado por mandatarios provinciales en la Casa Histórica, Milei celebró el superávit fiscal y recordó el Pacto de Mayo como base del cambio estructural logrado.
- El mandatario anticipó nuevas reformas políticas y fiscales, y convocó a construir mayorías parlamentarias clave para consolidar su modelo de cara a los comicios de 2027.
Junto al umbral de la Casa Histórica y flanqueado por la mitad más uno de los gobernadores del país, el presidente Javier Milei abrió el juego para 2027.
En su discurso por el Día de la Independencia -el segundo desde estas tierras-, el jefe de Estado reafirmó el rumbo que dio a su gestión, y puso énfasis en las reformas propiciadas a través del Congreso de la Nación y en distintos indicadores, como inflación y superávit fiscal.
A la vez, reconoció el rol de los mandatarios provinciales, y dejó guiños para quienes acompañaron las iniciativas libertarias. “Todo esto se logró con un Poder Ejecutivo Nacional con el menor poder parlamentario de la historia; por eso agradezco a los gobernadores por haber estado a la altura cuando la historia lo demandaba, dispuestos a colaborar en la transformación que estamos llevando a cabo, y que el país necesitaba, y sigue necesitando desesperadamente”, dijo.
Milei atravesó la icónica entrada de calle Congreso acompañado por el anfitrión, Osvaldo Jaldo. De hecho, el mandatario tucumano estuvo presente en el primer párrafo del mensaje presidencial. “Agradezco por su hospitalidad y por organizar nuevamente esta vigilia tan importante para conmemorar nuestra independencia”, remarcó el liberal.
Sin apartarse del texto redactado para la ocasión, Milei hizo referencia a la gesta de 1816 y apuntó que “la libertad era el mayor anhelo de nuestros fundadores”. Luego, vinculó aquel pasado con los tiempos de hoy. “Nuestro gobierno asumió un histórico compromiso: liberar al pueblo argentino de la tiranía del Estado omnipresente”, planteó.
El Presidente recordó la vigilia del 9 de Julio de 2024 -la primera al frente de la Casa Rosada-, cuando firmó, junto a 18 mandatarios, “una carta de principios que llamamos Pacto de Mayo”.
Aquel documento contenía 10 puntos. “En un país devastado como el que heredamos, los consideramos indispensables para sacar a la Argentina de su decadencia y encaminar hacia un futuro de prosperidad”, resumió.
Enumeró a continuación, uno por uno, esos apartados, entre los cuales estaban “la inviolabilidad de la propiedad privada”, “el equilibrio fiscal innegociable”, “la rediscusión coparticipación federal de impuestos para terminar de poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias”; y “la apertura del comercio internacional”. “Hemos avanzado en una gran parte de ellos y podemos ver que la Argentina de hoy es diametralmente opuesta a la Argentina que heredamos hace dos años”, insistió Milei.
Un balance de la gestión
El Presidente dedicó los siguientes párrafos de su alocución a “analizar el camino recorrido en estos últimos años”. “Evitamos una hiperinflación”, expresó el economista. Añadió que se llevó adelante “el ajuste más grande de la historia de la humanidad”. A ello sumó la eliminación del cepo cambiario y la aprobación del régimen de incentivo a las grandes inversiones (RIGI). “Llevamos más de dos años con superávit fiscal”, afirmó. Y agregó: “eliminamos los piquetes”.
Milei expresó luego que, desde diciembre de 2025, con la actual composición del Congreso, se logró la sanción del “primer presupuesto con equilibrio fiscal y libre de default en un siglo”, entre otras medidas. Y ponderó “el acuerdo con los últimos holdouts”. “Además, ya se tienen cubiertos los pagos de deudas previstos para 2026 y 2027. Haber logrado esta transformación económica sin default ni confiscaciones supone una suerte de cruce de los Andes en materia económica”, graficó el jefe de Estado.
Valoró luego el papel que jugaron los gobernadores en este escenario, “ apoyando medidas que para la tradición argentina eran revolucionarias, pero sobre las cuales el tiempo terminó por darnos la razón”.
Para lo que viene
Con el 2027 electoral en la agenda, Milei planteó una diferencia respecto a los dos primeros años de gestión y llamó a “conseguir las mayorías parlamentarias para avanzar” con nuevos paquetes de proyectos.
“Es momento de hacer una renovación de los votos y ratificar nuestro compromiso con el Pacto de Mayo, por el bien de todos los argentinos, y por el bien de todas las provincias”, expresó.
En ese sentido, advirtió que el gobierno libertario está “entrando en una nueva etapa”, marcada “por el impulso de una ambiciosa agenda de reformas, basado en lo firmado aquí mismo, en el Pacto de Mayo, dos años atrás”. “Nos mueve la posibilidad de llegar a las elecciones para mostrar que la gente nos evalúe en función de cuántas reformas hayamos hecho. Queremos que nos juzguen por el grado al cual logramos cambiar el país, y por eso mismo no tenemos un segundo que perder”, añadió Milei, en otra expresa alusión a los comicios del año próximo.
Anticipó a continuación los proyectos que serán sometidos a debate en el Senado y en Diputados “en los próximos meses” por iniciativa de la Casa Rosada.
Admitió que tienen “tres prioridades ahora mismo”: la modificación del Régimen de Zona Fría, “para terminar con el subsidio indiscriminado, y poder concentrar la asistencia en los sectores que realmente lo necesitan”; la modificación de la Ley de Inocencia Fiscal, “para volverla universal y más previsible”; y la Reforma Política, “para que la política vuelva a estar al servicio de la gente”.
Sobre el cierre, el Presidente retomó las señales a los gobernadores. Instó a alcanzar un “federalismo verdadero, genuino, e independiente del poder nacional”. “La Constitución de la nueva Independencia argentina demanda un Estado que reconozca las injusticias estructurales que la atraviesan, y las repare de una vez y para siempre. Esa es nuestra misión hoy”, aseveró.
Además, pidió no desperdiciar “esta ocasión de hacer a la Argentina grande nuevamente”. “Y sobre todo, no hagamos caso omiso de la voluntad de los argentinos, que han votado mayoritariamente por una transformación contundente y duradera. A ellos debemos nuestro mandato, a ellos tenemos que responder, y serán ellos quienes juzguen cuán fielmente respondimos al llamado del deber”, cerró Milei.