Postales de la vigilia: expectativa por Milei y Villarruel

Resumen para apurados
- Ciudadanos esperaron a Javier Milei y Victoria Villarruel en la Casa Histórica de Tucumán durante la vigilia del 9 de Julio para celebrar el Día de la Independencia nacional.
- Bajo un estricto operativo que alejó al público a 150 metros, los asistentes debatieron sobre la interna del Poder Ejecutivo y reclamaron gestos de unidad en la fecha patria.
- La cumbre en Tucumán busca proyectar cohesión institucional ante las tensiones políticas del oficialismo, mientras la sociedad demanda estabilidad y gobernabilidad a futuro.
Un grupo de tucumanos esperaron al presidente Javier Milei en las inmediaciones de la Casa Histórica. La interna entre el mandatario y la vicepresidenta Victoria Villarruel fue tema de conversación. “Pese a las diferencias que pueda haber entre ellos, es importante que vengan los dos. El pueblo los eligió en fórmula”, señaló Julio Córdoba oriundo de El Siambón. “Ella (Villarruel) es una mujer que va de frente, apoyamos la posición del Presidente, pero es lindo que al menos hoy puedan mostrarse juntos”, comentó Lelia Garay.
Por primera vez en Tucumán.- Mariana, oriunda de Córdoba, llegó a Tucumán con su hija y su yerno exclusivamente para los festejos del 9 de julio. “Es la primera vez que venimos a Tucumán. Quisimos llegar a la Cuna de la Independencia, el lugar donde comenzó todo. Después de la vigilia iremos a los festejos en plaza Independencia y nos volvemos a Córdoba. Recorrimos la capital y Yerba Buena, nos encantó”, indicó la mujer. Mariana señaló que en Córdoba las vacaciones de invierno comenzaron el lunes, lo que les permitió viajar a la provincia.
Malestar por el operativo.- Lucía, jubilada oriunda de Yerba Buena, esperó sentada cerca de la valla en Crisóstomo Álvarez y Congreso. “Yo vengo a cantar el Himno. No entiendo por qué tanta restricción. Lamentablemente no es la primera vez que sucede y lo digo porque vengo todos los años”, señaló. Sobre la visita del presidente Javier Milei, la mujer indicó: “Si se debe cuidar tanto su investidura no dejando pasar a la gente y con tantos policías, seguro es porque una buena gestión no está haciendo. ¿Hay miedo?”
A 150 metros de la Casa Histórica.- Las fuerzas encargadas del operativo de seguridad cerraron el paso a tucumanos y turistas en Congreso y Crisóstomo Álvarez cerca de las 22. Lo más cerca de la Casa Histórica que pudieron estar las personas fue a 150 metros, en las inmediaciones de la Catedral. Hubo enojo entre quienes querían presenciar y entonar el Himno a las 00. “No todos venimos por Milei y hay gente que vino de otras provincias a presenciar este acto. Es una vergüenza”, indicó Antonio Barros, vecino de la Capital.
“No es un día para marcar diferencias”.- La senadora nacional, Sandra Mendoza, arribó a la Casa Histórica por calle Crisóstomo Álvarez. En un breve diálogo con LA GACETA, la parlamentaria hizo hincapié en la importancia de la visita del presidente Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. “La vicepresidenta también fue invitada porque vivimos en democracia. Hoy no es un día para marcar diferencias, hoy es un día de unidad, de tratar de tolerarnos entre todos”.
Virginia Gallardo, entre selfies y saludos.- La diputada nacional, Virginia Gallardo, llegó a la Casa Histórica junto a otros legisladores de La Libertad Avanza, a bordo de una combi escoltada por efectivos policiales. Mientras aguardaba la llegada del presidente Javier Milei, fue abordada por funcionarios y agentes de seguridad, quienes aprovecharon la ocasión para pedirle fotografías.
Najar llamó a la unidad.- Al igual que otros funcionarios, el legislador Carlos Najar resaltó que el 9 de Julio es una fecha que borra todas las diferencias políticas. “Hoy la patria y la democracia nos unen. No es simplemente el cargo que nos ha sido honrado por el voto popular, hay que cumplir con la Argentina que necesitamos, más allá de las diferencias”. Además, el legislador sostuvo a LA GACETA que Victoria Villarruel participaría de los actos de hoy, incluido el desfile que se realizará en el parque 9 de Julio desde el mediodía.
Final de la vigilia.- Marcelo Margagliotti, oriundo de Ranchillos, llegó con la ilusión de ver de cerca al presidente Javier Milei, aunque el operativo de seguridad frustró sus expectativas. “Nos hubiera gustado estar un poco más cerca. De todos modos, nos vamos conformes porque el Presidente vino a Tucumán, que hoy es la capital de la República Argentina”, expresó. Consultado sobre la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, sostuvo: “A nadie le gusta ver al Presidente y a la vice distanciados. Lo importante es que cada uno respete su lugar. Que Milei no se quede para el Solemne Tedeum o el desfile no me parece una decisión desacertada. ¿Para qué se quedaría si dentro del Gobierno de Tucumán, pese a la relación dialoguista que mantienen, van a mover todo el aparato en su contra?”.
Un libro para el Presidente.- Julio Córdoba, el vecino de El Siambón que había esperado durante horas para saludar al presidente Javier Milei, finalmente no pudo concretar ese encuentro. Sin embargo, se retiró de las inmediaciones de la Casa Histórica con una satisfacción especial: logró hacerle llegar al mandatario un libro de su autoría. “Se lo dejé a la señora Canseco, que trabaja en la Casa Histórica, para que se lo entregara. Recién me mandó un mensaje confirmándome que lo recibió”, contó a LA GACETA. Historiador de profesión, Córdoba explicó que el libro reconstruye la historia de la escuela de El Siambón, que celebró su centenario en 2018. “Mi deseo es que el Presidente conozca lo que representa ese lugar; cómo la escuela fue creciendo pese a los avatares del tiempo, en una zona rural que atravesó momentos buenos y malos, y que hoy sigue en pie”, expresó.