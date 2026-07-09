Postales de la vigilia: expectativa por Milei y Villarruel

Un libro para el Presidente.- Julio Córdoba, el vecino de El Siambón que había esperado durante horas para saludar al presidente Javier Milei, finalmente no pudo concretar ese encuentro. Sin embargo, se retiró de las inmediaciones de la Casa Histórica con una satisfacción especial: logró hacerle llegar al mandatario un libro de su autoría. “Se lo dejé a la señora Canseco, que trabaja en la Casa Histórica, para que se lo entregara. Recién me mandó un mensaje confirmándome que lo recibió”, contó a LA GACETA. Historiador de profesión, Córdoba explicó que el libro reconstruye la historia de la escuela de El Siambón, que celebró su centenario en 2018. “Mi deseo es que el Presidente conozca lo que representa ese lugar; cómo la escuela fue creciendo pese a los avatares del tiempo, en una zona rural que atravesó momentos buenos y malos, y que hoy sigue en pie”, expresó.