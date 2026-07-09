Catalán y un abrazo de tinte político con Milei

El aeropuerto Benjamín Matienzo albergó no tan sólo a una gran cantidad de pasajeros que partían hacia Buenos Aires y a otros que llegaban a Tucumán. También fue escenario de gestos políticos muy esperados por algunos y que sorprendió a otros. Es el caso de los dirigentes locales de La Libertad Avanza, que festejaron la posibilidad de conseguir una imagen, y un diálogo, importantes en la antesala de los comicios locales de mayo del año próximo. Pasadas las 22, el presidente de LLA en Tucumán, Lisandro Catalán, llegó al aeropuerto invitado por Presidencia de la Nación para recibir a Javier Milei.
Por cuestiones protocolares estaba previsto que el vicegobernador, Miguel Acevedo, recibiera la jefe de Estado. Si bien eso sucedió, Catalán fue convocado para ser parte de esa bienvenida. De hecho, la foto de ambos estrechados en un cálido abrazo fue la única que se hizo pública hasta la madrugada del jueves desde Presidencia de la Nación. Catalán, según relataron algunos dirigentes libertarios, mantuvo un breve diálogo con Milei y resaltaron que fue un intercambio “afectuoso”, además de político.
El gesto de Milei y la imagen junto a Catalán toman relevancia de cara al armado libertario en nuestra provincia, en medio de las suspicacias que enciende el buen diálogo del jefe de Estado nacional con el gobernador, Osvaldo Jaldo. De hecho su ausencia en el aeropuerto habría incidido en la convocatoria allí del líder libertario.