Catalán y un abrazo de tinte político con Milei

El aeropuerto Benjamín Matienzo albergó no tan sólo a una gran cantidad de pasajeros que partían hacia Buenos Aires y a otros que llegaban a Tucumán. También fue escenario de gestos políticos muy esperados por algunos y que sorprendió a otros. Es el caso de los dirigentes locales de La Libertad Avanza, que festejaron la posibilidad de conseguir una imagen, y un diálogo, importantes en la antesala de los comicios locales de mayo del año próximo. Pasadas las 22, el presidente de LLA en Tucumán, Lisandro Catalán, llegó al aeropuerto invitado por Presidencia de la Nación para recibir a Javier Milei.